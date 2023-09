Candidature de Amadou Bâ : Les maires de BBY de Ziguinchor s’alignent

« Nous, Maires élus de la Coalition Benno Bokk Yakaar de la région de Ziguinchor, affirmons notre soutien inconditionnel à la candidature de Monsieur Amadou BA à l'élection présidentielle de février 2024 », tel est le mot d’ordre des élus de la région de Ziguinchor.



Demeurant dans la continuité de leur logique, les camarades du ministre de l’Économie sociale et Solidaire, dans un communiqué, ont validé le choix du Premier ministre comme candidat de la mouvance présidentielle pour 2024. « Nous nous réjouissons du choix porté sur Monsieur Amadou BA et croyons fermement qu’il présente le meilleur profil pour nous mener vers la victoire au soir du 25 février 2024 », font-ils savoir.



Toutefois, le texte précise que « nous croyons que Monsieur Amadou BA possède la vision, la détermination et la capacité à répondre aux défis futurs qui se posent à notre pays », disent-ils et de donner les raisons de cette décision. « En effet, Monsieur Amadou BA réunit l’essentiel des qualités humaines, techniques et politiques attendues d’un Président de la République pouvant consolider et conforter les avancées du Sénégal dans un contexte mondial d’une très grande complexité ».

C’est pourquoi, ils ont appelé tous les militants, partisans et sympathisants de la coalition Benno Bokk Yakaar de la région de Ziguinchor à se mobiliser massivement pour parrainer le Candidat Amadou Bâ.