Candidature à la Ville de Rufisque : Les artisans listent leurs difficultés et choisissent le ministre d’État Ismaïla Madior Fall.

Après les transporteurs, c'est l'association des Artisans du village artisanal de Rufisque qui a décidé de porter la candidature du Ministre d’État Ismaïla Madior Fall.

Réunis lors d'un grand rassemblement qui a eu lieu ce 22 septembre 2021 dans l’enceinte du dit village, les membres de ladite association ont profité de cette occasion pour soulever quelques problèmes qui minent ce secteur à Rufisque.

Selon Mme Diari Niang Sall, la présidente de l’antenne départementale de la chambre des métiers de Rufisque, « nous avons décidé de soutenir la candidature de ce grand monsieur qui est Ismaïla Madior, car c’est un homme de valeur, très bien écouté par le chef de l’État son Excellence monsieur Macky Sall. C’est un homme qui aime sa ville natale qui est Rufisque. C’est la raison pour laquelle on a pris cet engagement pour redonner son lustre d’antan au village artisanal qui tombe en ruines et aussi à la ville de Rufisque… », a-t-elle annoncé. Une décision qui n’a pas laissé insensible, le candidat à la candidature à la ville de Rufisque. « Je suis très satisfait par cette prise de position en faveur de ma candidature. Je suis satisfait parce que j’avais annoncé ma candidature à la mairie de la ville, du moins mon souhait d’être candidat. Je voudrais être le candidat des Rufisquois, de l’APR, de BBY, mais je veux aussi être le candidat des forces vives, des acteurs économiques. C’est pour cela que j’ai effectué des visites dans les secteurs clés et aujourd’hui je suis chez les artisans qui représentent 77% de la population active… », dira-t-il.



Le ministre d’État revigoré par l’enthousiasme des artisans, est revenu sur les grands programmes de l’État dans le secteur de l’artisanat et les financements prévus pour booster ce secteur clé. Il a aussi tenu à apporter des réponses à quelques problèmes qui ont été soulevés lors de cette rencontre avec les artisans. Selon lui, « il y a des problèmes pour lesquels je serai votre interprète auprès du président de la République Macky Sall pour lui porter les problèmes qui ont été soulevés ici et trouver des solutions au niveau de l’État… Mais il y a des problèmes pour lesquels, moi-même en tant que Rufisquois, je pourrai participer, comme le problème d’éclairage du site, la sécurité et des moyens logistiques pour l’administration et d’autres difficultés que nous serons en mesure de régler si nous sommes à la tête de la municipalité... »