Candidat à l’élection présidentielle de 2024: Mahammed Boun Abdallah Dione annonce une série de réformes et de projets nouveaux...

Dans sa déclaration, l'ancien Premier ministre, par ailleurs candidat à l’élection présidentielle de février 2024, a fait part de son ambition, une fois élu président de la République du Sénégal.



Il s'agit d'une " série de réformes et de projets nouveaux qui se déclineront en marqueurs forts dans le programme du Gouvernement que je mettrais en place au lendemain de notre victoire, en février 2024", a-t-il déclaré.



Mahammed Boun Abdalah Dione mettra l'accent sur les points suivants:



• une gouvernance institutionnelle plus déconcentrée et plus équilibrée qui garantit l'efficacité d'une coopération, dans le respect et l’indépendance, des différents pouvoirs de notre République ;

• une meilleure protection des libertés individuelles et publiques par une justice indépendante, gage de la réalisation de notre idéal démocratique et véritable gardienne de la légalité pour tous ;

• une plus grande souveraineté économique renforçant en même temps notre souveraineté politique et protégeant le peuple sénégalais contre la flambée des prix internationaux des denrées qui nous sont essentielles ;

• la rénovation du service public grâce à une administration résolument orientée vers les services à l'entreprise et des réformes qui facilitent l’entreprenariat en général, celui des jeunes en particulier ; l'objectif recherché étant de positionner le Sénégal comme le pays le plus attractif en Afrique subsaharienne au plan de la promotion d'un environnement favorable aux affaires ;

• une stratégie d’appropriation par le peuple de nos ressources naturelles, en particulier en ce qui concerne l'atout pétrolier et gazier du pays, grâce à la transformation locale des ressources et la montée en puissance de l’Etat dans le capital des consortia d’exploitation ;

• des politiques publiques encore plus efficientes dans les secteurs de la santé, de la recherche, de l'innovation, de l'éducation, de la formation, de l'insertion professionnelle, de l’artisanat, de la petite et moyenne industrie, de la technologie, de l’habitat et du cadre de vie ;

• la promotion de chaînes de valeur agroindustrielles compétitives, base de la souveraineté alimentaire nationale.

C'est bien comme cela, avec tous les amis, les coalitions et les partis politiques ainsi que les mouvements citoyens qui se sont manifestés à nous, que nous poursuivrons le rêve d'un Sénégal souverain, industrialisé, inclusif et émergent, maître de son économie et de son destin politique : le Sénégal que nous voulons, le Sénégal que nous partageons".