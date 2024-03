Campagne présidentielle : « Macky Sall se faisait des illusions à Keur Massar » (Aïda Mbodj)

La coalition Diomaye Président poursuit toujours sa tournée dans la capitale. Cinq jours après le démarrage de la campagne, ladite coalition était très attendue dans les régions, mais avec la probable sortie du candidat Bassirou Diomaye Faye et d'Ousmane Sonko, l’étape de Tivaouane est reportée.

Sous une chaleur ardente, les leaders et responsables ont accueilli, avec une forte mobilisation, pancartes aux couleurs de la coalition, tee-shirts à l’effigie de Sonko et Diomaye, la caravane au niveau du Rond-point Sedima pour rallier Jaxaay.



« Nous sommes là depuis 11h, on vous attendait. Tous les responsables et leaders sont là », a expliqué ce jeune leader avec le sourire aux lèvres.



La Linguère du Baol, Aïda Mbodji s'est réjouie de l’accueil : « Quand le président Macky Sall a érigé Keur Massar en département, il se faisait des illusions. Il croyait que Keur Massar allait lui appartenir, mais comme vous le savez, le peuple de Keur Massar est un peuple mûr qui a subi plusieurs difficultés. Avec Waly Diouf Bodian, Yewwi Askan Wi a raflé presque toutes les collectivités de Keur Massar. La ville de Keur Massar est devenue le fief de Ousmane Sonko », déclare Aïda Mbodj.





Keur Massar est devenue tristement célèbre, avec les inondations qui rendent impossible la mobilité et la circulation des riverains en période d’hivernage. En ce sens, Aïda Mbodj promet le paradis aux Massarois, une fois que leur candidat sortira vainqueur de l’élection.