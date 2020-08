Campagne de suivi agricole à Goudomp (Sédhiou) du ministre Moussa Baldé : Bon comportement des cultures, augmentation des emblavures, désalinisation des terres, mécanisation au menu.

Après Ziguinchor hier, le ministre de l’agriculture et de l’équipement rural a visité les cultures du département de Goudomp (région de Sédhiou), ce mardi 25 août. Au menu de cette tournée, il a été remarqué un bon comportement des cultures, une augmentation des emblavures, la désalinisation des terres et une agriculture de plus en plus mécanisée.



À ce titre, toutes les vallées visitées promettent de bons rendements, selon les techniciens de l’agriculture.



À en croire le père Joseph Ndong, agronome, « nous tentons de récupérer les terres salées de la vallée de Bondaly en collaboration avec la Sedab et la Sodagri. Sur un potentiel de mille huit (1008) hectares nous avons pu récupérer 42 hectares en y exploitant différentes variétés de riz. La désalinisation de cette vallée délaissée plus de trente ans va permettre de relancer l’activité agricole pour atteindre l’autosuffisance en riz. »



Pour la vallée de Brikama, cinq cents hectares ont été emblavés pour un total de huit cents hectares.



D’habitude, renseigne la présidente des productrices, « à ce stade de la saison nous faisons le repiquage du riz. Mais avec l’expertise de la Sodagri et les deux tracteurs y compris les semences de bonne qualité, nous avons déjà repiqué et attendons la récolte. Cette année, nous pensons faire de bons rendements avec cette bonne pluviométrie. Je rappelle que les deux tracteurs n’ont pas suffi tellement l’agriculture suscite l’engouement à cause de la covid-19. »



Le ministre Moussa Baldé (maer) n’a pas manqué de louer le courage des populations de la vallée de Simbanding Balante : « je salue l’action citoyenne des populations en réhabilitant elles-mêmes la vallée qui était en proie à la salinisation depuis des années. Cette année on y a cultivé 40 ha de riz pré-base de semences. »



A la bananeraie de Sathioum, les populations se sont félicitées de la visité du ministre en estimant que depuis plus de trente ans, aucun ministre de l’agriculture n’y a mis les pieds.



A ce titre, les populations en remettant le mémorandum au ministre estiment trouver en sa personne un interlocuteur sûr auprès du gouvernement afin d’améliorer leurs conditions de travail.