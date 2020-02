Campagne de commercialisation de l'arachide : "Même s'il y a eu des difficultés, il faut noter que des efforts ont été réalisés" (Serigne Mboussobé Bousso / Opérateur économique)

En conférence de presse ce dimanche pour se prononcer sur la campagne de commercialisation arachidière 2020, l'opérateur économique Serigne Mboussobé Bousso note avec satisfaction que des efforts ont été faits pour la campagne de commercialisation 2020.

"Même s'il y a eu des difficultés au début, il faut noter que des efforts importants ont été réalisés globalement par les autorités ainsi que les opérateurs économiques".



Serigne MBoussobé Bousso invite ainsi les politiques qui peignent un tableau sombre de la présente campagne à revoir leur posture. "Quand on dit qu'il y a échec dans la campagne, je pense qu'il faut interroger le passé depuis le régime du président Léopold Sédar Senghor en 1960 à nos jours, il y a eu beaucoup de progrès dans la politique agricole du Sénégal. Donc tous ceux qui agitent cette question doivent revoir leur posture".



En terme de résultats, le directeur de Alhahou Business trouve les chiffres satisfaisants, car estime t-il, pour cette année, plus de 1,4 million de tonnes d'arachide a été réalisé en terme de production et plus de 1,6 million de tonnes enregistré pour le riz...