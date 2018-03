Campagne arachidière : Pape Abdoulaye Seck affiche un niveau de collecte de 478 000 tonnes

Se « fondant exclusivement sur le rapport du Comité national interprofessionnel de l’arachide », le ministre Pape Abdoulaye Seck a révélé ce jeudi que « la collecte globale des huiliers et des exportateurs à ce jour a permis de mettre à la disposition du monde rural plus de 78 milliards de F Cfa ». « Si on ajoute la collecte à partir des semences, cela donne 108 milliards Cfa. Soit l’équivalent de 478 000 tonnes d’arachide collectées », a poursuivi M. Seck.



« En ce qui concerne les exportations, à ce jour, nous avons exporté 110 000 tonnes. Contrairement à ce qui est annoncé, le Sénégal exporte en direction de 11 pays. Du point des avantages comparatifs, notre pays occupe une position de choix. Ces 110 mille tonnes ont permis d’injecter dans notre monde rural 23 milliards F Cfa», a ajouté le ministre de l’Agriculture, qui répondait à une question orale d’un député.



Pour ce qui est des huiliers, le ministre a informé que la collecte est de 230 000 T contre 133 000 T à la même période l’année.



M. Seck a également souligné que l’ambition du Sénégal est d’assurer son « approvisionnement intégral en huile à partir de notre arachide ». « La SONACOS a déjà mobilisé plus de 52 milliards de F Cfa qui devrait permettre de triturer 183 000 tonnes afin de couvrir un tiers de notre consommation d’huile », renchérit le ministre.



Il a promis que conformément à l’ambition du président Macky Sall, qui a consenti un sacrifice à hauteur de 20 milliards de F Cfa, il n’y aura pas de bons impayés cette année. « Le gouvernement est à l’écoute des paysans », rassure le ministre de l’Agriculture.