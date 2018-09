Camp de vacances « Proxim’Médina » : 100 élèves initiés à la culture, à l’environnement, à la citoyenneté et au leadership

Démarrage hier mercredi 12 septembre du Camp de Vacances Ados initié par l'association Proxim'Médina, en partenariat avec la Cellule d'appui pour le triomphe du Bennoo (Catb) et sous le parrainage de M. Cheikh Ahmed Tidiane Ba, Directeur général des Impôts et des Domaines. Les campeurs ont eu droit à un récital de Coran chez Keur Mame Abdoul Aziz Sy sis sur l'avenue Blaise Diagne, et dans l'après-midi, ils ont été reçus par la collectivité léboue au Penc de Santhiaba. Placé sous les thèmes de culture, d’environnement, de citoyenneté et de leadership, ce camp de vacances regroupe 100 élèves de la Médina, et rentre dans la vision de son Excellence, M. Macky Sall, c'est-à-dire préparer les jeunes dans leurs rôle futur de citoyens modèles. Les activités se tiendront sur le territoire communal jusqu'au 29 septembre.