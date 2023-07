Cambriolage : Le gardien du PSG, Donnarumma et sa femme ligotés et dépouillés par des individus…

Les malfaiteurs ont pénétré dans le logement en fracturant la porte d'après une source proche de l'affaire. Le couple a subi des violences selon les premiers éléments et les auteurs sont repartis avec un butin évalué, à ce stade, à environ 500 000 euros.

Les victimes, qui ont été ligotées et séquestrées, sont parvenues à se réfugier dans un hôtel de luxe situé non loin de leur domicile vers 03h20. Le personnel de l'établissement a alors alerté la police et pris en charge le couple, qui était sous le choc. Le gardien de but de la sélection italienne, âgé de 24 ans, et sa compagne, ont été conduits à l'hôpital pour y recevoir des soins.

Toujours selon les informations du média français, le gardien de l'immeuble des victimes a également été ligoté. La brigade de répression du banditisme (BRB) de la police judiciaire parisienne a été saisie de l'enquête.