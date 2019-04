Caire 86 / Polémique sur Abdoulaye Diaw : Roger Mendy revient sur les faits 33 ans après…

À l’occasion de l’émission « Reporters sportifs » à Dakaractu, avec un numéro hommage dédié au doyen Abdoulaye Diaw, l’ancien international sénégalais Roger Mendy a profité de l’occasion pour revenir sur un douloureux évènement qui s’était produit au retour de la coupe d’Afrique de Caire 1986. Tout un peuple réclamant à un certain Abdoulaye Diaw de revenir sur ce qui c’était passé durant Caire 1986…

Roger Mendy s’explique en ces termes : « En 1986, Il y avait une confusion entre la personne de Abdoulaye Diaw le directeur technique national à l’époque et Abdoulaye Diaw le reporter sportif. Le doyen Abdoulaye Diaw avait été victime de toutes sortes d’injures et de calomnies injustifiées qu’il ne méritait pas du tout. »

Poursuivant il précisera : « À mon retour au Sénégal, j’ai tenu à rétablir les faits, Laye Diaw ne faisait que son travail avec passion et engagement. C’était pas à lui de se prononcer sur les faits, mais plutôt le DTN Abdoulaye Diaw qui était avec les joueurs. Ils doivent lui demander pardon... » Tel fut la plaidoirie de l’ancien capitaine des « Lions » Roger Mendy, qui rendait ainsi hommage à ce grand monsieur du sport Sénégalais et Mondial.