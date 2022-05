Cahier doléances / Les centrales ont déposé les maux des travailleurs et des sociétés au président de la République.

Sidya Ndiaye, Sg FGTS : « À Diembéring, 15 agents licenciés, à Ouakam, Golf Nord, plus de 60 agents remerciés »



« Certains parmi les maires violent délibérément la loi en licenciant abusivement les travailleurs au motif que ceux-ci ne sont pas du même bord politique sans compter des nominations à des postes de direction qu’ils posent dans le total mépris des compétences requises par l’administration et le code du travail. Ceci tout en ignorant l’organigramme type arrêté par l’État central. Ces agissements risquent de créer des tensions dans les territoires. Si rien n’est fait, les licenciements vont continuer à la pelle. Il y a des maires qui se comportent comme si la mairie était leur propriété. À Diembéring, 15 agents licenciés, à Ouakam, Golf Nord, plus de 60 agents remerciés. Il y a des contrats spéciaux à la pelle. Malgré l’organigramme type, on crée des contrats fictifs pour les placer! »



Elimane Diouf, Sg CSA : « La finalisation de l’actionnariat des travailleurs du secteur de l’eau par la prise en charge effective du mémorandum déposé depuis 2010 »



« L’adoption de statuts pour les maîtres artisans, le renforcement du pouvoir de l’inspection du travail, l’application de la convention collective du secteur du gardiennage. Pour le secteur du nettoiement, l’implication des travailleurs de nettoiement dans le processus de réforme proposé par l’UCG et mettre en œuvre cette nouvelle convention. La finalisation des restructurations comme celle du service public de la poste. La finalisation de l’actionnariat des travailleurs du secteur de l’eau par la prise en charge effective du mémorandum qu’ils avaient déposé depuis 2010. La finalisation de l’évaluation de la réforme … la prise en compte de l’économie informelle dans les mesures de soutien »



Cheikh Diop, CNTS/FC : « Nous prônons la convocation des assises des transports »



« Il faut apaiser le climat social dans le service de l’audiovisuel. Excaf est en train d’être mis en péril du fait de l’hégémonie de Canal Horizon. Il faut sauver les 600 emplois de cette boîte. La Poste est un secteur du service public, il faut la sauver, le trésor rencontre des difficultés. Les phosphates de Dendory ont atteint 14 tonnes en 2021. Ce qui ne reflète pas le niveau salarial. Nous vous demandons d’harmoniser tous les segments du secteur autour des projets structurants. Il ne faudrait pas que Dakar Demm Dikk soit à l’épreuve du Ter ou le Brt. Il faut que le Ter prenne en compte les ex travailleurs du Ptb et autres travailleurs des chemins de fer. Nous voulons une harmonie pour le secteur du transport dans ces projets structurants. Ne pas oublier le secteur informel du transport qui a assuré depuis les indépendances le service public du transport. Nous prônons la convocation des assises des transports... »