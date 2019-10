CULTURE : « Il suffisait d’y croire », la nouvelle production littéraire de Ismaïla Badji

« Il suffisait d’y croire », est le nouveau livre de Ismaïla Badji, dans lequel il retrace les 5 premières années de son aventure entrepreneuriale. Il y révèle et dénonce les vices du milieu tumultueux de l'entrepreneuriat, entre déceptions, trahisons, premiers contrats, et rencontres.



Fidèle à son engagement pour l’épanouissement de la jeunesse, l’auteur a cette-fois ci accentué son message sur la question de l’entrepreneuriat. Il partage ainsi dans ce livre les 5 étapes infaillibles, consciencieusement imprégnées des réalités sociales, culturelles et économiques contemporaines. Selon lui, ces étapes devraient permettre aux jeunes de pouvoir démarrer leur projet entrepreneurial avec les moyens du bord. D’ailleurs, il leur suggère vivement de se lancer dans l'entrepreneuriat pour faire face au manque d’opportunités et d'emplois qui sévit surtout en Afrique. L'entrepreneuriat, reste selon lui le meilleur moyen de se réaliser et de se développer tant sur le plan personnel que professionnel.



La sortie officielle du livre est prévue le 06 Janvier 2020 et sera publié par les Editions Finesse.



Ismaïla Badji qui est né à Dakar au Sénégal, est donc entrepreneur, titulaire d'un master en Audit comptable et financier et d'un diplôme de traducteur de langues. L'auteur en est à son deuxième ouvrage après ''Solutions pour la Jeunesse Africaine '' publié en Juillet 2018.