CRD du Magal de Porokhane 2023 : Serigne Bassirou Mbacké Porokhane exprime les attentes de la cité religieuse.

Co-présidé par le gouverneur de Kaolack et le représentant du Khalife général des mourides à Porokhane, le CRD a été une occasion de passer à la loupe l'ensemble des besoins de la cité de Sokhna Mame Diarra Bousso.

Les attentes énumérées par le guide religieux Serigne Bassirou Mbacké Porokhane sont relatives à l'approvisionnement en eau d'une façon suffisante, l'électricité, la connexion, la sécurité, etc...

Présentement, les attentes les plus pressantes qui tardent à être prises entièrement en charge, sont entre autres la mise à disposition de camions citernes et des bâches à eau. Du côté de l'assainissement également, la cité religieuse a sollicité suffisamment de toilettes mobiles et de camions de vidange.