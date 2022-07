CRD MAGAL DE TOUBA - Cheikkh Bass : « Ndigël du lore » (Le ndigël de Serigne Touba ne peut être source de calamité)

« Le Magal est un moment de gloire d’un homme qui a servi son Seigneur, une fête, une victoire »… Ces mots sont de Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre au comité régional de développement préparatoire du Grand Magal de Touba en sa qualité de Président du comité d’organisation de l’événement.



Le chef religieux reviendra sur l’importance du 18 Safar chez les Mourides signalant que c'est cela qui justifie la présence massive des Mourides à Touba lors des magal malgré les heures sombres engendrées par la pandémie du Covid-19 imposé au Sénégal et au monde entier. « Un ndigël, celui de Serigne Touba, ne peut être source de calamité. C’est pourquoi nous tous avons remarqué que les cas enregistrés devenaient minimes en période de magal ».



Toujours dans sa déclaration pour ouvrir la rencontre, le porte-parole du Khalife Général des Mourides a aussi évoqué le bassin de Keur Niang qui constitue un casse-tête en période d’hivernage et dont les imperfections causent des inondations à Ndamatou. « Nous souhaitons que les travaux entrepris dans ce sens soient en mesure de juguler ces difficultés. »



Il annoncera la mise à disposition d’un site à Keur Kabb pour le drainage des eaux pluviales et affirme que le Khalife remercie ainsi Serigne Modou Makhtar Mbacké pour l’effort consenti dans ce sens...