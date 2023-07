CONTRIBUTION : "UNE CRISE DE CIVILISATION ! UNE CRISE DE SOCIÉTÉ"

Il ya un problème jeune aujourd’hui, qui est un problème non pas uniquement sénégalais ou africain, mais un problème mondial .

On a l’impression avec les événements depuis trois jours dans l’hexagone, d’être au Sénégal alors qu’on est en France.



Tout événement, même anodin, provoque des crises violentes et destructrices, avec des fréquences de plus en plus rapprochées.

On a l’impression d’avoir Deux mondes qui s’affrontent, les jeunes alliés à tous les révoltés et le reste de la société avec l’Etat comme protecteur.



Le désordre et le chaos contre l’ordre et la loi.



Le problème de la jeunesse est certes un problème socio politique, mais, c’est aussi et surtout, un problème de civilisation, de culture, de société.



Les mots et maux qui reviennent partout sont, la faiblesse et la désagrégation de l’autorité parentale, la crise de l’Ecole et de l’Education, l’exclusion économique et sociale de la jeunesse, le manque d’emplois ou d’activités, la pauvreté,la montée des national-populismes, des fondamentalismes religieux, les violences, l’anti-étatisme, l’anti-systèmisme ; tout cela avec trois facteurs accélérateurs ou alliés majeures : la globalisation , l’internet et les réseaux sociaux .



On me dira que la jeunesse a toujours été révoltée, oui c’est vrai,mais la situation actuelle est inédite avec de globalisation des économies , la généralisation de l’internet et des réseaux sociaux .



Plus qu’un problème socio- politique nous vivons une crise de civilisation à l’échelle mondiale, un problème de société dont l’épicentre est partout la jeunesse.



C’est nos façons de vivre, de produire les biens , les services et les richesses et de reproduire nos sociétés qui sont fondamentalement en cause .



Cette crise grave et totale, nécessite une prise en compte urgente et sérieuse, une réflexion approfondie et véloce, pour lui trouver des solutions rapides , appropriées et durables.

On ne peut pas transformer ce que l’on ne comprend pas !



Tous les États, toute la communauté internationale sont interpellés, les intellectuels au premier chef !

Youssou Diallo

Président du Club Sénégal Émergent