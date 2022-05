CONTACTÉ POUR UN MATCH AMICAL : Le Sénégal rejette l'Algérie.

Sollicité pour un match amical entre Fennecs et Lions, au stade du 5 juillet d'Alger, entre le 12 et le 14 juin prochain, le Sénégal n'a pas donné une suite favorable à la requête de son match-maker qui était visiblement enthousiaste.



Depuis qu'il a décroché le titre de champion d'Afrique, le 6 février dernier, au stade Olembé de Yaoundé, le Sénégal a le vent en poupe. Après le Brésil, l'Argentine, la Pologne, entre autres formations qui ont manifesté le désir d'affronter le Sénégal en amical, c'est au tour de l'Algérie d'entrer dans la danse. Selon nos confrères du journal Stade, le match- maker qui travaille pour le compte de la FSF a été saisi officiellement par son homologue qui s'occupe de l'Algérie. Pierre Inquel qui a échoué dans les négociations avec Pitch, représentant du Brésil, n'a pas hésité à contacter les dirigeants de la FSF pour leur faire part du désir de l'Algérie de jouer un match amical avec le Sénégal, entre les 12 et 14 juin prochain.



L’Algérie souhaitait croiser le fer avec le Sénégal au stade du 05 février d'Alger. Cependant, après étude de la demande, la faîtière du ballon Sénégalais n'a pas voulu donner de suite favorable à son homologue d'Algérie parce qu’ « il n'y a aucun avantage sportif » pour les Lions à croiser les Fennecs en ce moment. C'est le même son de cloche au niveau du staff technique. Aliou Cissé n'aurait même pas voulu entendre parler de cet adversaire, puisqu'il n'y a aucun intérêt de part et d'autre.



Certainement, après son camouflet à la dernière CAN et sa rocambolesque élimination de la Coupe du monde Qatar 2022 par le Cameroun, l'Algérie a estimé que le Sénégal serait un bon sparring-partner pour redorer son blason. Les cas échéant, c'est peine perdue puisqu'au niveau de la FSF, «il n'est pas question de jouer un match amical avec l'Algérie puisque le Sénégal n'y gagne absolument rien. Même les joueurs ne seront pas motivés. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, le sélectionneur n'a même pas voulu en parler », écrit le journal.