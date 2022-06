CONCERT DE CASSEROLES / Ce qui attend Mbacké si jamais le « ndigël » de Ousmane Sonko est suivi à la lettre par les jeunes de TOUBA

Dans sa dernière déclaration, Ousmane Sonko a appelé les Sénégalais qui se retrouvent dans le combat politique mené par la coalition Yewwi Askan Wi de prendre part au concert de casseroles jeudi entre 20 heures et 20h10. Au vu des résultats notés lors des dernières élections en faveur de cette coalition, l’on devrait assister dans le département de Mbacké à un concert fort bruissant.



Seulement le cas échéant, c’est la commune de Mbacké qui devrait supporter tout le tintamarre escompté (ou redouté) car à Touba, au vu du code de conduite en vigueur, de tels comportements ne seraient pas tolérables. D’ailleurs, l’on n’est guère à l’abri de mises au point de la part des polices religieuses que sont Safinatoul Amann et Xudamul Xadim dans ce sens.



Ainsi, comme elles ont l’habitude de le faire à chaque fois qu’elles ont envie de manifester, les populations de la cité religieuse qui désirent s’adonner à ce spectacle, viendront tout bonnement « taper leurs casseroles » à Mbacké-commune. Ce qui fera alors un double spectacle. En réalité, dans ce genre de situation, Mbacké a toujours supporté et elle supportera encore une fois au cas où…