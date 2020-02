COLOBANE / Le DG de la Construction et de l'Habitat enrôle à la Cmu l'ensemble des élèves de la commune.

Ousmane Wade vient officiellement d'enrôler à la Couverture Maladie Universelle l'ensemble des élèves de la commune de Colobane dans la région de Kaffrine. Le directeur général de la Construction et de l'Habitat au ministère de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène public dit marcher sur les pas de l'ancien Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne dans l'initiative qu'il avait prise d'enrôler les élèves de tout le département de Gossas.



"Il avait dû, pour ce faire, signale Ousmane Wade, dégager la rondelette somme de 22 millions de francs." Le natif de Colobane d'estimer que le Président de la République, en initiant la Cmu, a permis à des millions de personnes de bénéficier, notamment les plus démunies du pays, d'une couverture du risque maladie." Parents d'élèves et enseignants ne manqueront pas l'occasion de saluer le geste et de signaler que cette option sera bénéfique aux enseignements-apprentissages.