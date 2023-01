CIDA/Dakar II : « Dakar II veut s’inscrire résolument dans la dynamique de l’Afrique des solutions » (Macky Sall)

Dans son allocution d’ouverture, de la 2e Conférence internationale de Dakar sur l’agriculture, Dakar II, le chef de l’État du Sénégal, président en exercice de l’Union Africaine, M. Macky Sall, s’est voulu optimiste et a invité ses pairs à choisir le chemin de l’émergence. En effet, dira-t-il, « il y a le chemin de l’Afrique des problèmes, qui nous maintient dans le statu quo d’une agriculture qui continuera de nous exposer à la précarité alimentaire, et le chemin de l’Afrique des solutions, qui nous met dans la perspective d’une agriculture moderne, et nous conduit, au-delà de la résilience, vers la souveraineté alimentaire », a-t-il dit. Ainsi, « Dakar II veut s’inscrire résolument dans la dynamique de l’Afrique des solutions ; une Afrique qui puise dans son énorme potentiel pour se nourrir par elle-même et aider à nourrir le monde. C’est notre raison d’être ici. Nous voulons rester combatifs, résolus à surmonter nos obstacles pour relever les défis devant nous », a souligné le chef de l’État. Ce dernier, invite tous les partenaires bilatéraux et multilatéraux à se mobiliser avec l’Afrique, pour faire de Dakar II « un véritable Sommet de l’action, afin de réussir ensemble le pari de la production agricole et de la souveraineté alimentaire en Afrique », a-t-il conclu...