CHEZ SOXNA MOUMY KÉBÉ / Magal 2022 ponctué par un récital de Coran, les déclamations de Xasaïds, un grand « berndé » et une panoplie d’appuis au voisinage !

En hommage à Serigne Touba en ce 18 Safar, et en réponse à l’appel qu’il a lancé à toutes les créatures de venir rendre grâce avec lui à Dieu pour tous les bienfaits accordés, Sokhna Moumy Kébé s’est encore investie sans compter.



La fille de feu El Hadj Ndiouga Kébé, pour cette édition 2022 du Grand Magal de Touba, a renforcé l’agenda en terme d’activités religieuses et sociales. Mis à part le récital de Coran et les déclamations de Xasaïds qui ont été étalés sur 48 heures, Sokhna Moumy Kébé a réitéré l’appui en denrées alimentaires octroyé à plusieurs familles du quartier et offert des repas copieux à ses hôtes venus de partout.



Des exégètes et chercheurs de la trempe de Serigne Modou Mbaye Samb et El Hadj Pape Hann se sont aussi illustrés dans des conférences fortement suivies par l’assistance.