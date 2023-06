CASAMANCE / Tournée du C50%Pn : Serigne Modou Bousso Dieng bloqué et sommé de rebrousser chemin par des gens qu’il identifie comme étant des rebelles

La délégation du Club 50% de Préférence Nationale n’a pas pu poursuivre sa progression dans les profondeurs de la Casamance. Serigne Modou Bousso Dieng et ses collaborateurs ont été bloqués par un groupe de personnes qu’il identifie comme étant des rebelles. Ces derniers lui ont interdit d’aller plus loin avant de lui intimer l’ordre de rebrousser chemin. Le chef religieux estime avoir échappé au pire après avoir été arrêté suite à des négociations. La délégation est en tournée nationale pour expliquer aux Sénégalais les objectifs du club mis en place par Abdoulaye Sylla, Pdg de Ecotra et qui se résument à inviter l’État du Sénégal à accorder aux entreprises privées la possibilité d’exécuter l’essentiel des marchés publics...