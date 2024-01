CAN 2024 - Équipe nationale : La connexion « PLP » reçue 5/5 à Yamoussoukro !

Ils sont jeunes, fringants, enthousiastes, plein de talent et surtout désireux d’accrocher une seconde étoile sur le maillot de l’équipe nationale du Sénégal. Nous parlons du trio gagnant du moment avec Pape Alassane Guèye (24 ans), Lamine Camara (20 ans) et Pape Matar Sarr (21 ans). La « PLP » qui écrase la concurrence adverse et organise merveilleusement bien le milieu de terrain sénégalais. Un trio qui ferait rêver les entraîneurs adeptes du beau jeu tels le FC Barcelone de Xavi et ou Manchester City de Pep Guardiola pour ne citer que ceux-là. Sauf qu’ils jouent pour le Sénégal et surtout sous les ordres d’Aliou Cissé. Avec la « PLP », les Lions du pays de la Téranga, peuvent s’appuyer sur trois jeunes joueurs, trois talents, trois profils différents mais complémentaires et surtout trois éléments primordiaux dans le système de jeu d’El Tactico. Le sélectionneur Sénégalais qui dévoile match après match sa science et sa maîtrise des rouages technico-tactiques, tient une très bonne connexion avec la « PLP » qui assure parfaitement la couverture défensive et les liaisons offensives.

Pape Guèye, Lamine Camara et Pape Matar Sarr, les joyaux de l'équipe nationale du Sénégal, ont déjà conquis les cœurs des supporters en cette entame de Coupe d'Afrique des Nations 2024. Leurs combinaisons fluides et dynamiques et leur jeu exceptionnel ont été unanimement salués à l’issue de leur récital face au Cameroun corrigé (3-1) à la fin du temps réglementaire.

À seulement 24 ans, Pape Alassane Guèye s'est imposé comme l'un des piliers du milieu de terrain sénégalais. Son volume de jeu impressionnant, sa qualité technique et sa vision du jeu font de lui un maillon essentiel dans le système de jeu des Lions. Souvent critiqué pour son côté nonchalant, Pape Guèye est pourtant capable de récupérer le ballon, d'organiser le jeu et même de distribuer des passes précises, tout en offrant une présence physique imposante au milieu de terrain. Les gambiens et les camerounais peuvent en témoigner… Sa période de suspension (4 mois par le tribunal arbitral du sport, TAS) lui aura permis d’effectuer un travail physique colossal et de rejoindre la tanière avec une fraîcheur physique qui fait la différence.

Pape Matar Sarr, a également brillé lors de la compétition. Son intelligence tactique et sa capacité à récupérer le ballon en font un milieu de terrain défensif redoutable. En plus d’être techniquement très doué, PMS est un joueur énergique qui, grâce à son gros volume de jeu, est capable de presser haut et de perturber les adversaires jusque dans leurs derniers retranchements.

Le dernier venu chez les Lions A, Lamine Camara, n’est pas le moins talentueux des trois. Malgré son jeune âge, il a démontré une grande capacité à lire le jeu et à prendre des décisions intelligentes sur le terrain. Très généreux dans l’effort, Camara excelle dans la stabilisation du milieu de terrain et apporte une fluidité au jeu des champions d’Afrique en titre. Sa technique, sa vitesse et sa capacité à éliminer les adversaires en font un atout précieux dans les phases offensives. En plus de toutes ces qualités le bonhomme se paye le luxe d’aller marquer (doublé contre la Gambie), un véritable box to box à l’anglaise !

Après deux journées disputées, le trio "PLP" commence déjà à faire montre d'une synergie exceptionnelle au cours de la CAN 2024. Leur complémentarité sur le terrain est remarquable, offrant à l'équipe nationale du Sénégal une assise solide au milieu de terrain. Ils ont su allier leurs forces individuelles pour créer un milieu de terrain compact, capable de récupérer le ballon, de lancer des contre-attaques rapides et de soutenir efficacement la défense. Cette connexion entre Guèye, Sarr et Camara a été un véritable régal pour les amateurs de football. Leur jeu rappelle les grandes équipes qui privilégient le beau jeu, telles que le FC Barcelone de Xavi et le Manchester City de Pep Guardiola. Ils incarnent l'avenir du football sénégalais et leur performance lors de la CAN 2024 a donné de l'espoir aux supporters, ainsi qu'à leur sélectionneur, El Tactico.