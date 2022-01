CAN 2022 : L'Algérie au bord de l'élimination, après sa défaite contre la Guinée équatoriale...

Les champions d'Afrique en titre, n'y arrivent pas à cette 33ème édition de la CAN. Après avoir été tenue en échec (1-1) lors de sa première sortie contre la Sierra Leone, l'Algérie a été dominée par la Guinée équatoriale (1-0.)



Une rencontre qui aura tenu en haleine tout le continent durant un peu plus de 90 minutes d'une folle intensité entre les occasions qui fusaient de part et d'autre et la tension palpable sur le terrain.



Avec un seul point engrangé dans le groupe E, les Fennecs qui sont actuellement classés derniers, sont devancés par la Sierra Leone 3ème (2pts), la Guinée équatoriale 2ème (3pts) et la Côte d’Ivoire première avec 4pts.



Belmadi et ses joueurs vont devoir jouer leur avenir dans cette CAN, contre la côte d'ivoire. Un match de feu dans ce groupe de la mort. Une défaite voire un match nul pourra mener les champions d'Afrique vers une élimination catastrophique...