CAN 2022 / Huitièmes de finale : La Tunisie fait tomber le Nigeria, le Burkina renverse le Gabon aux tirs au but...

La Tunisie a éliminé le Nigeria (1-0) ce dimanche en huitième de finale de la CAN 2022. Une grosse surprise au vu du parcours exceptionnel réalisé par les Super Eagles lors des phases qu'ils avaient survolées avec trois succès alors que la Tunisie s'est qualifiée comme meilleur troisième. Les Aigles de Carthage retrouveront le Burkina Faso en quart de finale, le samedi 29 janvier à Garoua.



Dans l'autre match de huitième de finale, les Burkinabé ont failli perdre une partie qu'ils tenaient par le bon bout grâce à un but de leur capitaine Bertrand Traoré et un carton rouge infligé aux gabonais. Combatifs, ces derniers ont tout de même réussi à revenir à la marque avant de s'incliner aux tirs au but (7-6.)