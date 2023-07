CAF Awards 2023 : La cérémonie est prévue le 11 décembre au Maroc…

Les prestigieux CAF Awards feront leur retour le 11 décembre 2023 au Maroc pour célébrer les acteurs du football africain a informé la confédération africaine de football (CAF) ce mardi par voie de communiqué.



La CAF précise que : « Après l'événement réussi qui a vu le Sénégalais Sadio Mané et la Nigériane Asisat Oshoala sacrés meilleur joueur et meilleure joueuse à Rabat, l’année dernière, la CAF distinguera une nouvelle fois les acteurs majeurs du football africain lors d’une cérémonie de prestige dans le royaume chérifien. »



Chez les dames, Oshoala a dominé la catégorie ces dernières années en remportant les éditions 2014, 2016, 2017, 2019 et 2022. Alors que l’international Sénégalais, Sadio Mané, a remporté les trophées en jeu en 2019 et 2022 dans la catégorie du meilleur joueur africain de l’année.



Plusieurs autres distinctions seront en jeu, notamment celles du meilleur joueur interclubs de l'année, le meilleur jeune joueur de l'année, de l’Équipe nationale de l'année, l’Entraîneur de l'année, le Club de l'année et le But de l'année.



Chez les dames on retrouvera également, le prix de la joueuse Interclubs de l'année, qui a été introduit l'année dernière après le lancement réussi de la Ligue des Champions Féminine de la CAF.



Les Awards récompensent les meilleurs joueurs des clubs et les internationaux qui se sont illustrés lors de la saison écoulée, avec en point d'orgue le couronnement des Joueurs Africains de l'Année dans les catégories masculine et féminine.