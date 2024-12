Burkina: le ministre de la communication Jean Emmanuel Ouédraogo nommé Premier ministre

Le chef de la junte au pouvoir au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a nommé samedi au poste de Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, ministre de la Communication du gouvernement dissous la veille, selon un décret présidentiel lu à la télévision d'Etat.



Vendredi, le capitaine Traoré avait démis de ses fonctions le Premier ministre Apollinaire Joachim Kyélem de Tambèla et dissout le gouvernement, sans fournir aucun motif.



Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, journaliste, a occupé par le passé les fonctions de rédacteur en chef puis de directeur de la télévision publique burkinabè.



A la suite du coup d'Etat porté en septembre 2022 par le capitaine Traoré dont il est très proche, M. Ouédraogo a été nommé ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement.



Figure civile du pouvoir militaire, il a été reconduit lors des trois remaniements, dont le dernier l'avait élevé au rang de ministre d'État.



Le Burkina Faso est plongé dans une instabilité politique depuis début 2022 où le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba s'est emparé du pouvoir par un coup d'Etat contre le président Roch Marc Christian Kaboré.



Il a été évincé lors d’un second putsch huit mois plus tard, orchestré par le capitaine Ibrahim Traoré, toujours au pouvoir.



Avec le Mali et le Niger, également dirigés par des juntes militaires, le Burkina a notamment tourné le dos à la France pour former une confédération, l'Alliance des Etats du Sahel (AES).



Le Burkina est également confronté à de nombreuses attaques de groupes armés jihadistes et près de deux millions de burkinabè sont déplacés à cause du conflit.



Ces violences ont fait plus de 26.000 morts au Burkina depuis 2015, civils et militaires, dont plus de 13.500 depuis le coup d'Etat de septembre 2022, selon l'ONG Acled qui recense les victimes de conflits dans le monde.