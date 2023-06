Burkina Faso: au moins 71 hommes dont des soldats tués dans des attaques de jihadistes présumés

Plus de 71 personnes dont 31 soldats et 40 supplétifs civils de l’armée, ont péri dans trois attaques de jihadistes présumés. Selon l'armée, les deux attaques les plus meurtrières se sont produites dans la province du Centre-Nord. Le bilan provisoire fait état de 31 soldats et VDP tués et une dizaine d’éléments étaient «toujours recherchés par les renforts". 4 autres supplétifs ont été tués dans la province de la Komondjari( est). Le mardi, 8 soldats ont péri dans les combats et plus de 40 terroristes neutralisés.



Depuis ces 8 dernières années,10.000 personnes ont été tuées dans cette zone dont des civils et des militaires. Selon les ONG, au moins 2 millions de déplacés internes ont été dénombrés...