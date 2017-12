Budget 2018 du ministère de la jeunesse : en baisse de 59,36%

Les députés ont adopté ce jour à l’hémicycle, le projet du budget 2018 du ministère de la jeunesse de la construction citoyenne et de la promotion du volontariat.

Son montant étant de 17 051 888 000 F Cfa en 2017, il a connu une baisse de 10 121 818 360 C CFA en valeur absolue et de 59,36% en valeur relative

Les députés ont voté le budget de la jeunesse et de la construction citoyenne à l’unanimité, le document ayant été apprécié de presque tous les parlementaires.

En matière de financement de projets et eu égard aux expériences passées, les commissaires ont encouragé monsieur le ministre à continuer de privilégier la transparence relativement aux critères de sélection tant sur le plan de la qualité des projets que de la prise en compte de tous les jeunes sans discrimination aucune.