Bracelet Électronique : « Il faut éviter son utilisation à des fins d’humiliation de personnes » (Seydi Gassama).

L’utilisation du bracelet électronique est à la mode dans le milieu judiciaire. L’instrument est utilisé dernièrement pour placer des personnalités publiques sous contrôle judiciaire. C’est le cas de l’inspecteur des impôts et des Domaines, Waly Diouf Bodian et du chargé de la communication de Pastef, El Malick Ndiaye, tous deux proches collaborateurs du leader du Pastef, Ousmane Sonko. Même si l’innovation est à magnifier, il y va d’améliorer l’instrument pour plus de discrétion, considère le directeur exécutif d’Amnesty International, Seydi Gassama.



« Nous estimons que pour des personnalités publiques connues comme de hauts fonctionnaires de l’État, leur mettre ce bracelet est totalement inutile », a-t-il commenté, ce 28 mars, à l’occasion de la publication du rapport annuel d’Amnesty International. À en croire Seydi Gassama, ce qu’il faut éviter, c’est d’utiliser le bracelet électronique à des fins d’humiliation de personnes.