Boxe /Ouverture du Championnat d'Afrique de la zone II : 9 nations à la quête du sacre.

La cérémonie d'ouverture du championnat d'Afrique de boxe de la zone II a eu lieu ce Mercredi 08 Mars au centre des expositions de Diamniadio. Une compétition qui va se dérouler du 08 au 12 Mars à Dakar.

Les boxeurs de différentes nations d'Afrique de l’Ouest vont rivaliser de puissance et de techniques au centre des expositions de Diamniadio. Sur les 15 pays que compte la zone, 09 sont venus participer à cet événement.



Selon le président de la Fédération sénégalaise de boxe, Modou Mamoune Sène, cette compétition qui se tiendra dans la capitale sénégalaise est une occasion de se retrouver pour préparer l'avenir de la boxe africaine. Mais également elle permettra à l'Afrique de l’Ouest de trouver une solution pour vraiment prendre sa voie et décider de son sort au niveau de la boxe mondiale.

Meilleure nation de la sous région lors de l'édition 2022, en Sierra Léone, Modou Mamoune Sène est optimiste d'autant plus que le senegal joue à domicile, tout en rassurant qu'une bonne préparation a été de mise.

Parlant des difficultés dont souffre ce secteur du sport sénégalais, le Président de la Fsb dira : "je suis convaincu qu'il y a un effort à faire sur les championnats de chaque discipline. Je ne parle pas seulement de la boxe en tout cas, nous c'est ce qui a été notre option. C'est pourquoi on a gagné au bout d'un an", a-t-il fait savoir avant de plaider pour une valorisation de notre championnat. "L'option c'est de valoriser notre championnat. Et si on valorise notre championnat, on peut utiliser des infrastructures. On peut rentabiliser les infrastructures. Donc moi, je suis cette politique consistant à me concentrer sur le championnat", conclut Modou Mamoune Sène PFSbox.



Venu représenter le ministre des sports, Léopold Senghor, le Directeur de la haute compétition sénégalaise, n'a pas caché sa satisfaction sur le déroulement et surtout l'accueil de cet événement majeur dans la nouvelle ville de Diamniadio.

Au programme de cette première journée, cinq (5) combats ont été disputés. Et le Sénégal en est sorti avec deux victoires sur deux combats. Des résultats qui augure en tout cas d'une bonne participation du Sénégal qui est déjà champion d'Afrique de la zone, un titre conquis l'année dernière en terre étrangère...