Bounkiling/ Lutte contre le trafic international de bois : 9 charrettes, 18 ânes et 18 billons dont 16 billons de kapokiers et 2 billons de dimb...,saisis

Dans le cadre de la lutte contre le trafic international de bois dans la zone sud, les éléments du secteur des Eaux et Forêts de Bounkiling (Sédhiou), sous le commandement du Commandant Amadou Bâ, ont intercepté le mercredi 27 décembre un convoi de 9 charrettes à traction asine à la frontière à hauteur du village de Moukoutala ( commune de Tankon).



Ainsi, les hommes du commandant Bâ ont mis la main sur 9 charrettes, 18 ânes et 18 billons dont 16 billons de kapokiers et 2 billons de Dimb.



Le vendredi 29 décembre, une autre opération a été menée dans la zone sud-est la frontière commune de Diamalathiel.

Et les résultats de cette opération sont entre autres: 2 camions grues immatriculées respectivement BJL 5598J et BJL 8860 Q, des billons de linke ( Afzelia Africana) et de Khaye (Khaye senegalensis) et un matériel de coupe.