[ Reportage] Can Maroc/Match Sénégal-Mali : « Il faut que chaque occasion se transforme en but...»

À l’occasion du quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations opposant le Sénégal au Mali, les supporters des Lions se sont exprimés sur ce derby ouest-africain très attendu. L’équipe de Dakaractu s’est une nouvelle fois déplacée pour recueillir les avis et pronostics des fans de la sélection sénégalaise.



Pour Fallou Gambie, le verdict est sans appel : « Le Sénégal va marquer deux buts contre le Mali », prédit-il, confiant quant à la capacité offensive des Lions, ce vendredi 9 janvier au Maroc.



Vendeur de maillots et d’accessoires aux couleurs du Sénégal, Abdourahmane Cissé, de nationalité malienne, affiche un soutien sans ambiguïté : « Je prie pour une victoire du Sénégal, même si je suis Malien », confie-t-il, illustrant l’ambiance fraternelle autour de cette affiche régionale.



De son côté, Baba Laye, supporter sénégalais, souhaite bonne chance aux Lions et mise sur un score large. « Je vois un 3 ou 4 à 0 pour le Sénégal. Il y a encore beaucoup de péchés dans les finitions ; il faut que chaque occasion se transforme en but », analyse-t-il.



Entre confiance, espoir et exigences tactiques, les supporters sénégalais attendent une prestation aboutie des Lions pour franchir l’étape des quarts de finale et poursuivre leur parcours à la CAN.

