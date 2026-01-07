Côte d’Ivoire, Sénégal, Bénin… Washington durcit l’accès au visa américain avec une caution pouvant atteindre 15 000 dollars

À partir du 21 janvier 2026, les ressortissants de plusieurs pays africains, dont la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Bénin, le Nigeria, le Togo, la Guinée, la Guinée-Bissau et la Gambie, devront désormais s’acquitter d’une caution financière pouvant aller jusqu’à 15 000 dollars américains (environ 9 millions de FCFA) pour obtenir un visa d’entrée aux États-Unis.



Cette mesure marque un nouveau tournant dans la politique migratoire américaine, dans un contexte de durcissement assumé sous l’administration Trump. Elle ne concerne pas uniquement la Côte d’Ivoire, mais s’inscrit dans un dispositif élargi touchant désormais 38 pays, après l’ajout récent de 25 nouveaux États à une liste initiale plus restreinte.



Une caution ciblant les visas touristiques et d’affaires



Selon les précisions relayées par Sikafinance, cette caution s’applique principalement aux visas B1/B2, généralement délivrés pour les voyages touristiques ou professionnels de courte durée. Le montant exigé — 5 000, 10 000 ou 15 000 dollars (soit environ 3, 6 ou 9 millions de FCFA) — est fixé au cas par cas, à l’issue de l’entretien consulaire.



Les autorités américaines insistent sur le fait que cette exigence ne modifie en rien les critères d’éligibilité existants. Elle vient s’ajouter aux frais habituels de demande de visa, sans assouplissement ni durcissement formel des conditions d’obtention.



Une garantie contre les dépassements de séjour



Washington justifie cette décision par la nécessité de lutter contre les dépassements de durée de séjour, constatés sur certains visas de court séjour. La caution joue ainsi le rôle de garantie financière, destinée à inciter les voyageurs à respecter strictement les règles d’immigration.



Toujours selon Sikafinance, la somme versée pourra être intégralement remboursée automatiquement dans plusieurs cas :

• si le titulaire quitte les États-Unis dans les délais autorisés ;

• s’il ne voyage finalement pas avant l’expiration de son visa ;

• ou si l’entrée sur le territoire lui est refusée par les services de l’immigration à l’arrivée.



Sanctions en cas de non-respect



En revanche, toute violation des conditions de séjour expose le voyageur à la perte définitive de la caution. Un dépassement de la durée autorisée, une sortie non enregistrée du territoire ou encore une tentative de régularisation incompatible avec le statut initial peuvent entraîner la saisie de la garantie et un signalement aux services compétents, avec des répercussions potentielles sur de futures demandes de visa.



Les autorités américaines mettent également en garde contre tout paiement effectué en dehors des circuits officiels. Par ailleurs, les détenteurs de visas soumis à cette caution devront obligatoirement entrer et sortir des États-Unis par des points d’entrée désignés, notamment les aéroports internationaux de Boston, New York JFK et Washington Dulles.