Farba Ngom hospitalisé au moment de l’annonce de sa libération provisoire

Le maire Farba Ngom se trouve actuellement à l’hôpital principal de Dakar où il reçoit des soins médicaux et au moment même où sa libération provisoire sous contrôle judiciaire venait d’être annoncée.





Selon nos informations, l’état de santé de Farba Ngom nécessite une prise en charge hospitalière, ce qui a conduit à son maintien dans l’établissement sanitaire de la capitale. Cette hospitalisation qui, visiblement, met en lumière la fragilité de l’état de santé de l’homme politique, qui fait l’objet d’une surveillance médicale rapprochée. Toutefois, les détails sur la nature exacte de son affection n’ont pas été communiqués.