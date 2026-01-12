Farba Ngom hospitalisé au moment de l’annonce de sa libération provisoire


Farba Ngom hospitalisé au moment de l’annonce de sa libération provisoire
Le maire Farba Ngom se trouve actuellement à l’hôpital principal de Dakar où il reçoit des soins médicaux et au moment même où sa libération provisoire sous contrôle judiciaire venait d’être annoncée.


Selon nos informations, l’état de santé de Farba Ngom nécessite une prise en charge hospitalière, ce qui a conduit à son maintien dans l’établissement sanitaire de la capitale. Cette hospitalisation qui, visiblement, met en lumière la fragilité de l’état de santé de l’homme politique, qui fait l’objet d’une surveillance médicale rapprochée. Toutefois, les détails sur la nature exacte de son affection n’ont pas été communiqués.
Autres articles
Lundi 12 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Justice : Farba Ngom et Tahirou Sarr libérés sous contrôle judiciaire

Justice : Farba Ngom et Tahirou Sarr libérés sous contrôle judiciaire - 12/01/2026

Drame au large de Thiaroye-sur-Mer : une pirogue de migrants accoste … 59 migrants sauvés, un corps sans vie découvert à bord

Drame au large de Thiaroye-sur-Mer : une pirogue de migrants accoste … 59 migrants sauvés, un corps sans vie découvert à bord - 12/01/2026

De la promesse d’une académie au Maroc à l’enfer du travail forcé pour Qnet : Nouvelles révélations sur la mort de Cheikh Touré

De la promesse d’une académie au Maroc à l’enfer du travail forcé pour Qnet : Nouvelles révélations sur la mort de Cheikh Touré - 12/01/2026

CAN 2025 : Air Sénégal affrète un vol spécial Dakar-Tanger pour accompagner les Lions en demi-finales

CAN 2025 : Air Sénégal affrète un vol spécial Dakar-Tanger pour accompagner les Lions en demi-finales - 12/01/2026

Campagne arachidière : « Un échec lamentable », selon le FDR

Campagne arachidière : « Un échec lamentable », selon le FDR - 11/01/2026

Tournée politique dans le Nord: Anta Babacar Ngom invite le président de la République à dissoudre l’Assemblée

Tournée politique dans le Nord: Anta Babacar Ngom invite le président de la République à dissoudre l’Assemblée - 11/01/2026

Bakel : À Madina Fulbé, des villages au bord de l’effondrement lancent un cri d’alarme

Bakel : À Madina Fulbé, des villages au bord de l’effondrement lancent un cri d’alarme - 11/01/2026

NÉCROLOGIE - Le khalife des Mourides a perdu sa grande sœur Sokhna Mously

NÉCROLOGIE - Le khalife des Mourides a perdu sa grande sœur Sokhna Mously - 10/01/2026

[Reportage] Casamance : Edioungou, à la découverte du savoir-faire ancestral de la poterie

[Reportage] Casamance : Edioungou, à la découverte du savoir-faire ancestral de la poterie - 10/01/2026

Année académique 2025 / 2026 : le Pr Moussa Seydi revient sur la riposte du Sénégal face à la pandémie de la Covid 19

Année académique 2025 / 2026 : le Pr Moussa Seydi revient sur la riposte du Sénégal face à la pandémie de la Covid 19 - 10/01/2026

Plainte en cascade, bras de fer judiciaire : Mame Mbaye Niang attaque les avocats de Sonko et rallume l’incendie politique

Plainte en cascade, bras de fer judiciaire : Mame Mbaye Niang attaque les avocats de Sonko et rallume l’incendie politique - 10/01/2026

Inquiétude au Sénégal et Gambie, sans nouvelles d'une pirogue transportant plusieurs centaines de migrants

Inquiétude au Sénégal et Gambie, sans nouvelles d'une pirogue transportant plusieurs centaines de migrants - 09/01/2026

Justice : Madiambal Diagne annonce la libération de son épouse Mabintou et de son fils Mouhamed Diagne

Justice : Madiambal Diagne annonce la libération de son épouse Mabintou et de son fils Mouhamed Diagne - 09/01/2026

[ Reportage] Les véhicules « Cheikhou Chérifou » : entre mythe, vitesse et drames routiers au Sénégal

[ Reportage] Les véhicules « Cheikhou Chérifou » : entre mythe, vitesse et drames routiers au Sénégal - 09/01/2026

Affaire SOFTCARE : Trois députés exigent l’audition du patron de l’ARP

Affaire SOFTCARE : Trois députés exigent l’audition du patron de l’ARP - 09/01/2026

[ Reportage] Can Maroc/Match Sénégal-Mali : « Il faut que chaque occasion se transforme en but...»

[ Reportage] Can Maroc/Match Sénégal-Mali : « Il faut que chaque occasion se transforme en but...» - 09/01/2026

Affaire Softcare : “Arrêtez pour l’instant leur utilisation”, avertit Guy Marius Sagna

Affaire Softcare : “Arrêtez pour l’instant leur utilisation”, avertit Guy Marius Sagna - 09/01/2026

Dette publique / Ousmane Sonko inflexible : « Nous ne pouvons pas accepter qu’on nous impose une restructuration »

Dette publique / Ousmane Sonko inflexible : « Nous ne pouvons pas accepter qu’on nous impose une restructuration » - 08/01/2026

Ousmane Sonko reçoit son homologue mauritanien : Un partenariat renforcé autour de l’énergie, du commerce et de la sécurité…

Ousmane Sonko reçoit son homologue mauritanien : Un partenariat renforcé autour de l’énergie, du commerce et de la sécurité… - 08/01/2026

TOUBA – Serigne Babacar Sy Mansour remet 50 millions à Serigne Mountakha en guise d’appui pour la rénovation de la Grande Mosquée

TOUBA – Serigne Babacar Sy Mansour remet 50 millions à Serigne Mountakha en guise d’appui pour la rénovation de la Grande Mosquée - 08/01/2026

Ordonnances définitives : la Haute Cour attend deux figures de l’ancien régime

Ordonnances définitives : la Haute Cour attend deux figures de l’ancien régime - 08/01/2026

Vidéos X, réseaux secrets et infiltration policière : deux ans ferme pour les têtes pensantes

Vidéos X, réseaux secrets et infiltration policière : deux ans ferme pour les têtes pensantes - 08/01/2026

Côte d’Ivoire, Sénégal, Bénin… Washington durcit l’accès au visa américain avec une caution pouvant atteindre 15 000 dollars

Côte d’Ivoire, Sénégal, Bénin… Washington durcit l’accès au visa américain avec une caution pouvant atteindre 15 000 dollars - 07/01/2026

Les nominations en conseil des Ministres du Mercredi 07 Janvier 2026

Les nominations en conseil des Ministres du Mercredi 07 Janvier 2026 - 07/01/2026

Communiqué du Conseil des Ministres du Mercredi 07 Janvier 2026

Communiqué du Conseil des Ministres du Mercredi 07 Janvier 2026 - 07/01/2026

Farafénni : Un grave accident fait 7 morts et plusieurs blessés

Farafénni : Un grave accident fait 7 morts et plusieurs blessés - 07/01/2026

Drame à Pikine : Elle escalade l’immeuble pour retrouver son amant et fait une chute mortelle

Drame à Pikine : Elle escalade l’immeuble pour retrouver son amant et fait une chute mortelle - 07/01/2026

[ Reportage] CAN Maroc 2025 : Vente de maillots et flocage, les jeunes entrepreneurs tirent profit de l’engouement autour du football

[ Reportage] CAN Maroc 2025 : Vente de maillots et flocage, les jeunes entrepreneurs tirent profit de l’engouement autour du football - 07/01/2026

Décès de Claude Pivi en détention : le Parquet général de Conakry annonce une autopsie pour établir les causes exactes

Décès de Claude Pivi en détention : le Parquet général de Conakry annonce une autopsie pour établir les causes exactes - 07/01/2026

Thierno Alassane Sall accuse El Malick Ndiaye : « Il a voulu cacher l’achat des véhicules aux Sénégalais…le budget ne prévoyait pas cette opération »

Thierno Alassane Sall accuse El Malick Ndiaye : « Il a voulu cacher l’achat des véhicules aux Sénégalais…le budget ne prévoyait pas cette opération » - 06/01/2026

RSS Syndication