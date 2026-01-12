Farba Ngom hospitalisé au moment de l’annonce de sa libération provisoire

Le maire Farba Ngom se trouve actuellement à l’hôpital principal de Dakar où il reçoit des soins médicaux et au moment même où sa libération provisoire sous contrôle judiciaire venait d’être annoncée.
Selon nos informations, l’état de santé de Farba Ngom nécessite une prise en charge hospitalière, ce qui a conduit à son maintien dans l’établissement sanitaire de la capitale. Cette hospitalisation qui, visiblement, met en lumière la fragilité de l’état de santé de l’homme politique, qui fait l’objet d’une surveillance médicale rapprochée. Toutefois, les détails sur la nature exacte de son affection n’ont pas été communiqués.
Selon nos informations, l’état de santé de Farba Ngom nécessite une prise en charge hospitalière, ce qui a conduit à son maintien dans l’établissement sanitaire de la capitale. Cette hospitalisation qui, visiblement, met en lumière la fragilité de l’état de santé de l’homme politique, qui fait l’objet d’une surveillance médicale rapprochée. Toutefois, les détails sur la nature exacte de son affection n’ont pas été communiqués.
Autres articles
-
Justice : Farba Ngom et Tahirou Sarr libérés sous contrôle judiciaire
-
Drame au large de Thiaroye-sur-Mer : une pirogue de migrants accoste … 59 migrants sauvés, un corps sans vie découvert à bord
-
De la promesse d’une académie au Maroc à l’enfer du travail forcé pour Qnet : Nouvelles révélations sur la mort de Cheikh Touré
-
CAN 2025 : Air Sénégal affrète un vol spécial Dakar-Tanger pour accompagner les Lions en demi-finales
-
Campagne arachidière : « Un échec lamentable », selon le FDR