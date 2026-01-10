NÉCROLOGIE - Le khalife des Mourides a perdu sa grande sœur Sokhna Mously

Le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, traverse une douloureuse épreuve avec le décès de sa grande sœur, Sokhna Mously Mbacké. La défunte était la mère de Khadim Diop, ancien ministre de la République sous Macky Sall, banquier de formation et actuel secrétaire du khalife.



La communauté mouride est en émoi face à cette perte, et de nombreuses personnalités religieuses de la cité expriment leur regret . Dakaractu – Touba présente ses condoléances les plus attristées au khalife général, à la famille éplorée et à l’ensemble des fidèles mourides.