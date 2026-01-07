[ Reportage] CAN Maroc 2025 : Vente de maillots et flocage, les jeunes entrepreneurs tirent profit de l’engouement autour du football

En cette période de Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025, l’effervescence autour de l’équipe nationale du Sénégal profite largement aux jeunes entrepreneurs qui évoluent dans la vente et le flocage de maillots.



Depuis le début de la compétition, les maillots des Lions de la Téranga ainsi que les ensembles et accessoires aux couleurs nationales (vert, jaune, rouge) connaissent une forte demande. Avec la qualification du Sénégal pour les quarts de finale, l’engouement populaire s’est davantage intensifié, transformant cette passion footballistique en véritable opportunité économique pour de nombreux jeunes.



Une équipe de Dakaractu s’est rendue à l’Unité 16 des Parcelles Assainies, en face de l’école FAD DIAL de l’Unité 15, où un groupe de jeunes s’est installé pour exercer ce commerce. Sur place, ces vendeurs et spécialistes du flocage expliquent que, comme lors de tout grand événement sportif, la demande est nettement plus élevée qu’en temps normal.



Au-delà de la ferveur sportive, la CAN Maroc 2025 apparaît ainsi comme un levier de dynamisation de l’économie informelle, offrant aux jeunes l’occasion de valoriser leur savoir-faire, de créer de l’emploi et de participer, à leur manière, à la fête du football africain.

