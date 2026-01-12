CAN 2025 : Air Sénégal affrète un vol spécial Dakar-Tanger pour accompagner les Lions en demi-finales

Qualifiés pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, les Lions de la Téranga pourront compter sur le soutien de leurs supporters. Pour faciliter la mobilisation des fans sénégalais, Air Sénégal a annoncé la mise à disposition d’un vol direct supplémentaire Dakar-Tanger, à l’occasion de cette étape décisive de la compétition.
Selon la compagnie nationale, le vol est programmé pour le 13 janvier, avec un départ à 15h45. Le tarif est fixé à 400 000 FCFA TTC, incluant deux bagages, dans une formule à prix unique. Les places étant limitées, les supporters sont invités à effectuer rapidement leurs réservations.
Le retour est prévu au départ de Casablanca, permettant ainsi aux voyageurs d’accompagner les Lions tout au long de leur parcours dans le Royaume chérifien, renseigne le communiqué rendu public.
