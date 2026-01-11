Campagne arachidière : « Un échec lamentable », selon le FDR

Le Front pour la Défense de la République (FDR) a publié samedi un communiqué alarmant sur la situation nationale, accusant le gouvernement d’incompétence face à une crise économique sans précédent. Selon Oumar Sarr et Cie, le Sénégal traverse depuis deux ans « une zone de turbulences qui menace les fondements mêmes de sa stabilité. » La crise des finances publiques atteint un seuil critique, marquée par des défauts de paiement récurrents dans les secteurs vitaux de l’éducation, des universités et des transports aériens.







L’échec de la commercialisation de l’arachide







Le FDR estime qu’il y’a un échec de la campagne arachidière. Malgré les promesses du Premier ministre, la SONACOS ne peut collecter que 155.000 tonnes sur l’objectif de 450.000 tonnes fixé. Le coût total de l’opération s’élève à 210,75 milliards de francs CFA, alors que seulement 52 milliards ont été transformés en huile.







L’organisation exprime sa solidarité aux millions d’agriculteurs durement éprouvés par l’irresponsabilité cynique du gouvernement, contraints de brader leur production pour subvenir aux besoins de leurs familles.







Une crise institutionnelle majeure







Le FDR dénonce également le maintien en fonction du Premier ministre malgré un conflit d’intérêts dans une procédure judiciaire, qualifiant cela d’affaissement moral de l’État. L’organisation critique l’opacité entourant les réformes constitutionnelles et l’acquisition controversée de véhicules de luxe pour les députés.







Face à cette situation jugée chaotique, le FDR appelle à la coordination de toutes les forces politiques, syndicales et associatives pour « construire un bloc puissant » contre les dérives gouvernementales. L’organisation annonce des rencontres prochaines avec les partis d’opposition pour établir un cadre unique de concertation et d’action commune.







Le Front rappelle avoir, par ailleurs désigné Oumar Sarr, président du PLD/And Suqali, comme nouveau coordonnateur, en remplacement de Samba Sy du PIT.

