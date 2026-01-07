Drame à Pikine : Elle escalade l’immeuble pour retrouver son amant et fait une chute mortelle


Drame à Pikine : Elle escalade l’immeuble pour retrouver son amant et fait une chute mortelle

Une affaire aux contours troublants secoue la banlieue dakaroise. L'enquête a été ouverte par la police de Pikine pour élucider la mort de M.Y. Fall, une dame découverte agonisante au bas d’un immeuble où résidait son amant, a pris une tournure dramatique. Le corps de son amant a été retrouvé sans vie dans son appartement, tandis que sa belle-sœur gisait grièvement blessée. Le petit-ami, I. Seck, est poursuivi pour homicide involontaire, et sa belle-sœur pour atteinte à l’administration de la justice.

 

Une relation amoureuse qui tourne au drame

 

L’histoire remonte à plusieurs semaines, selon l’Observateur qui revient sur les contours du drame. I. Seck, qui habitait avec sa famille dans une maison à la Cité Lobatt Fall de Pikine, avait entamé une relation amoureuse avec M.Y. Fall, une quinquagénaire divorcée. Mais cette liaison n’était pas du goût de tout le monde. Dans la nuit du lundi 29 décembre 2025, un différend surgit entre les deux amants, aboutissant à une violente altercation entre les deux tourtereaux.

 

La chute fatale

 

Ignorée par son amant après leur dispute, M.Y. Fall tenta désespérément d’escalader l’immeuble pour rejoindre l’appartement de son compagnon en passant par le balcon. Le passage à l’acte s’avéra tragique : elle chuta de l’immeuble. Désorientée et grièvement blessée par l’alcool, la quinquagénaire décida alors de grimper sur le mur de clôture de l’immeuble avant de se laisser glisser sur le balcon. Une manœuvre risquée qui vira au cauchemar : son corps ne put supporter l’exercice.

 

Des blessures mortelles

 

L’enquête révèle une chute accidentelle aux conséquences dramatiques. M.Y. Fall a subi une hémorragie cérébro-méningée, des fractures des vertèbres, une fracture du bassin, une fracture ouverte des os de la jambe, et des fractures multiples des os de la face et du crâne. La quinquagénaire, violemment projetée au sol, révéla aux occupants du rez-de-chaussée qui se précipitèrent dans la cour de l’immeuble qu’elle baignait dans une mare de sang, agonisante. Alertée, la police de Pikine déployée sur les lieux escorta immédiatement la victime à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff, où elle succomba finalement à ses blessures le jeudi 2 janvier 2026, quatre jours après la chute accidentelle.

 

Une découverte macabre

 

Mais le drame ne s’arrête pas là. L’homme qui était à l’origine de cette tragédie aux racines profondes, dans laquelle l’absence de communication a précipité un geste désespéré, a lui aussi trouvé la mort dans des circonstances troublantes. Alors que I. Seck se supposait être l’auteur de la tragédie, l’enquête menée par la police de Pikine révèle qu’il est décédé dans son appartement.

 

Quelques jours après le drame, l’amant de la défunte aurait été victime d’une chute mortelle. Revenant sur la reconstitution de l’histoire, il y a bien longtemps, I. Seck vivait avec sa famille dans une maison à la Cité Lobatt Fall de Pikine. C’est là qu’il rencontra M.Y. Fall et débuta leur liaison. Dans l’impasse, M.Y. Fall tenta jour et nuit de renouer avec son amant en escaladant la façade de l’immeuble pour accéder au balcon et s’introduire furtivement dans l’appartement. Elle décida alors de grimper sur le mur de clôture avant de se hisser sur la terrasse et de se laisser glisser sur le balcon. Une mauvaise manœuvre qui lui sera fatale.

 

Mystère et enquête judiciaire

 

Déterminée à revoir son amant et à renouer le contact, M.Y. Fall préféra se rabattre sur le numéro de téléphone de la belle-sœur de son compagnon qui habitait dans le même appartement. La police pense cependant que cette dernière aurait joué les bons offices.

 

Malgré la reconstitution des faits et une hémorragie cérébro-méningée, des fractures des vertèbres, le corps de la victime portait les stigmates d’une chute violente. L’autopsie révèle d’ailleurs que la victime a trouvé la mort à la suite à un traumatisme brutal fixé au portail d’entrée. Sous le poids de la victime, l’auvent céda et se brisa en petits morceaux.

 

Face à ces questions sans réponse, les deux qualifications retenues, homicide involontaire pour I. Seck et atteinte à l’administration de la justice pour sa belle-sœur, semblent être un point de départ judiciaire bien loin de la vérité.

Autres articles
Mercredi 7 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Côte d’Ivoire, Sénégal, Bénin… Washington durcit l’accès au visa américain avec une caution pouvant atteindre 15 000 dollars

Côte d’Ivoire, Sénégal, Bénin… Washington durcit l’accès au visa américain avec une caution pouvant atteindre 15 000 dollars - 07/01/2026

Les nominations en conseil des Ministres du Mercredi 07 Janvier 2026

Les nominations en conseil des Ministres du Mercredi 07 Janvier 2026 - 07/01/2026

Communiqué du Conseil des Ministres du Mercredi 07 Janvier 2026

Communiqué du Conseil des Ministres du Mercredi 07 Janvier 2026 - 07/01/2026

Farafénni : Un grave accident fait 7 morts et plusieurs blessés

Farafénni : Un grave accident fait 7 morts et plusieurs blessés - 07/01/2026

[ Reportage] CAN Maroc 2025 : Vente de maillots et flocage, les jeunes entrepreneurs tirent profit de l’engouement autour du football

[ Reportage] CAN Maroc 2025 : Vente de maillots et flocage, les jeunes entrepreneurs tirent profit de l’engouement autour du football - 07/01/2026

Décès de Claude Pivi en détention : le Parquet général de Conakry annonce une autopsie pour établir les causes exactes

Décès de Claude Pivi en détention : le Parquet général de Conakry annonce une autopsie pour établir les causes exactes - 07/01/2026

Thierno Alassane Sall accuse El Malick Ndiaye : « Il a voulu cacher l’achat des véhicules aux Sénégalais…le budget ne prévoyait pas cette opération »

Thierno Alassane Sall accuse El Malick Ndiaye : « Il a voulu cacher l’achat des véhicules aux Sénégalais…le budget ne prévoyait pas cette opération » - 06/01/2026

Attaques tous azimuts, Pressions, Pastef, critiques et ambitions cachées : pourquoi El Malick Ndiaye est sous le feu croisé

Attaques tous azimuts, Pressions, Pastef, critiques et ambitions cachées : pourquoi El Malick Ndiaye est sous le feu croisé - 06/01/2026

Véhicules des députés / GMS enfonce le clou:

Véhicules des députés / GMS enfonce le clou: " Je ne connais ni la marque ni le prix de la voiture que l'Assemblée nationale s'apprête à mettre à ma disposition" - 06/01/2026

Yeumbeul- Addiction aux paris sportifs : un marchand ambulant retrouvé pendu dans un enclos , l’ombre des paris sportifs plane sur le drame

Yeumbeul- Addiction aux paris sportifs : un marchand ambulant retrouvé pendu dans un enclos , l’ombre des paris sportifs plane sur le drame - 06/01/2026

Guédiawaye : le prédateur de Keur Mbaye Fall lourdement condamné, 7 ans de prison ferme pour actes contre nature sur un mineur

Guédiawaye : le prédateur de Keur Mbaye Fall lourdement condamné, 7 ans de prison ferme pour actes contre nature sur un mineur - 06/01/2026

Pornographie « Made in Senegal » : 152 vidéos, des millions en jeu …plongée dans les dessous d’une filière clandestine démantelée par la gendarmerie

Pornographie « Made in Senegal » : 152 vidéos, des millions en jeu …plongée dans les dessous d’une filière clandestine démantelée par la gendarmerie - 06/01/2026

Fête, drogue et mort brutale : « d’un geste brusque, il se lève et se met à mâcher sa langue » …Une fête privée vire au drame sous l’effet des drogues

Fête, drogue et mort brutale : « d’un geste brusque, il se lève et se met à mâcher sa langue » …Une fête privée vire au drame sous l’effet des drogues - 06/01/2026

Kaffrine : « Des villages toujours dans le noir malgré un financement de 37 milliards annoncés », regrette TAS

Kaffrine : « Des villages toujours dans le noir malgré un financement de 37 milliards annoncés », regrette TAS - 05/01/2026

Dysfonctionnements dans la filière arachide : Le PM Ousmane Sonko instruit le ministre du Commerce de prendre les mesures de correction

Dysfonctionnements dans la filière arachide : Le PM Ousmane Sonko instruit le ministre du Commerce de prendre les mesures de correction - 05/01/2026

Maduro est arrivé au tribunal de New York pour sa première comparution après sa capture

Maduro est arrivé au tribunal de New York pour sa première comparution après sa capture - 05/01/2026

Affaire Madiambal Diagne : Mabintou et Mohamed Diagne libérés sous bracelet électronique

Affaire Madiambal Diagne : Mabintou et Mohamed Diagne libérés sous bracelet électronique - 05/01/2026

Véhicules des députés :76 Prado ,zéro clarté ? la répartition qui ravive le soupçon et met l’Assemblée nationale sous pression

Véhicules des députés :76 Prado ,zéro clarté ? la répartition qui ravive le soupçon et met l’Assemblée nationale sous pression - 05/01/2026

Aprosi et Chambre de commerce de Ziguinchor : des audits explosifs, la Justice saisie

Aprosi et Chambre de commerce de Ziguinchor : des audits explosifs, la Justice saisie - 05/01/2026

Horreur à Sendou : une nuit de fête virée au cauchemar pour une fillette de 10 ans

Horreur à Sendou : une nuit de fête virée au cauchemar pour une fillette de 10 ans - 05/01/2026

Hélicos, forteresse et animaux de compagnie: le récit du raid américain contre Maduro

Hélicos, forteresse et animaux de compagnie: le récit du raid américain contre Maduro - 04/01/2026

​CAN 2025 – Huitièmes de finale : Le Sénégal surpris d’entrée, mais porté par Gueye, Mané et Mbaye ( 3buts à 1)

​CAN 2025 – Huitièmes de finale : Le Sénégal surpris d’entrée, mais porté par Gueye, Mané et Mbaye ( 3buts à 1) - 03/01/2026

Attaque américaine contre le Venezuela: ce que l'on sait

Attaque américaine contre le Venezuela: ce que l'on sait - 03/01/2026

Parasel (Kaolack): Le bilan de l’accident passe à 5 morts

Parasel (Kaolack): Le bilan de l’accident passe à 5 morts - 03/01/2026

Accident mortel à Parasel (Kaolack) : Les habitants brûlent des pneus pour réclamer des ralentisseurs

Accident mortel à Parasel (Kaolack) : Les habitants brûlent des pneus pour réclamer des ralentisseurs - 03/01/2026

Justice : Nicolas Maduro et son épouse inculpés aux États-Unis pour narcoterrorisme

Justice : Nicolas Maduro et son épouse inculpés aux États-Unis pour narcoterrorisme - 03/01/2026

Trump annonce que Maduro a été

Trump annonce que Maduro a été "capturé et exfiltré" du Venezuela - 03/01/2026

Menaces, couteau , Du live TikTok à la cellule : quand la politique dérape en menaces entre militant pastef et nationaliste

Menaces, couteau , Du live TikTok à la cellule : quand la politique dérape en menaces entre militant pastef et nationaliste - 03/01/2026

Parasel: Une collision entre un 'Cheikhou Cherif' et un Tiak Tiak fait 4 morts et plusieurs blessés (bilan provisoire)

Parasel: Une collision entre un 'Cheikhou Cherif' et un Tiak Tiak fait 4 morts et plusieurs blessés (bilan provisoire) - 02/01/2026

Bilan d’un an de la Presidence de L'AN : recrutements jugés fictifs , dotation mensuelle de 5 000 litres de carburant , opacité persistante … Le député de Pastef Mouramani Kaba Diakité met en cause la gestion d’El Malick Ndiaye

Bilan d’un an de la Presidence de L'AN : recrutements jugés fictifs , dotation mensuelle de 5 000 litres de carburant , opacité persistante … Le député de Pastef Mouramani Kaba Diakité met en cause la gestion d’El Malick Ndiaye - 02/01/2026

RSS Syndication