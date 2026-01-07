Drame à Pikine : Elle escalade l’immeuble pour retrouver son amant et fait une chute mortelle

Une affaire aux contours troublants secoue la banlieue dakaroise. L'enquête a été ouverte par la police de Pikine pour élucider la mort de M.Y. Fall, une dame découverte agonisante au bas d’un immeuble où résidait son amant, a pris une tournure dramatique. Le corps de son amant a été retrouvé sans vie dans son appartement, tandis que sa belle-sœur gisait grièvement blessée. Le petit-ami, I. Seck, est poursuivi pour homicide involontaire, et sa belle-sœur pour atteinte à l’administration de la justice.







Une relation amoureuse qui tourne au drame







L’histoire remonte à plusieurs semaines, selon l’Observateur qui revient sur les contours du drame. I. Seck, qui habitait avec sa famille dans une maison à la Cité Lobatt Fall de Pikine, avait entamé une relation amoureuse avec M.Y. Fall, une quinquagénaire divorcée. Mais cette liaison n’était pas du goût de tout le monde. Dans la nuit du lundi 29 décembre 2025, un différend surgit entre les deux amants, aboutissant à une violente altercation entre les deux tourtereaux.







La chute fatale







Ignorée par son amant après leur dispute, M.Y. Fall tenta désespérément d’escalader l’immeuble pour rejoindre l’appartement de son compagnon en passant par le balcon. Le passage à l’acte s’avéra tragique : elle chuta de l’immeuble. Désorientée et grièvement blessée par l’alcool, la quinquagénaire décida alors de grimper sur le mur de clôture de l’immeuble avant de se laisser glisser sur le balcon. Une manœuvre risquée qui vira au cauchemar : son corps ne put supporter l’exercice.







Des blessures mortelles







L’enquête révèle une chute accidentelle aux conséquences dramatiques. M.Y. Fall a subi une hémorragie cérébro-méningée, des fractures des vertèbres, une fracture du bassin, une fracture ouverte des os de la jambe, et des fractures multiples des os de la face et du crâne. La quinquagénaire, violemment projetée au sol, révéla aux occupants du rez-de-chaussée qui se précipitèrent dans la cour de l’immeuble qu’elle baignait dans une mare de sang, agonisante. Alertée, la police de Pikine déployée sur les lieux escorta immédiatement la victime à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff, où elle succomba finalement à ses blessures le jeudi 2 janvier 2026, quatre jours après la chute accidentelle.







Une découverte macabre







Mais le drame ne s’arrête pas là. L’homme qui était à l’origine de cette tragédie aux racines profondes, dans laquelle l’absence de communication a précipité un geste désespéré, a lui aussi trouvé la mort dans des circonstances troublantes. Alors que I. Seck se supposait être l’auteur de la tragédie, l’enquête menée par la police de Pikine révèle qu’il est décédé dans son appartement.







Quelques jours après le drame, l’amant de la défunte aurait été victime d’une chute mortelle. Revenant sur la reconstitution de l’histoire, il y a bien longtemps, I. Seck vivait avec sa famille dans une maison à la Cité Lobatt Fall de Pikine. C’est là qu’il rencontra M.Y. Fall et débuta leur liaison. Dans l’impasse, M.Y. Fall tenta jour et nuit de renouer avec son amant en escaladant la façade de l’immeuble pour accéder au balcon et s’introduire furtivement dans l’appartement. Elle décida alors de grimper sur le mur de clôture avant de se hisser sur la terrasse et de se laisser glisser sur le balcon. Une mauvaise manœuvre qui lui sera fatale.







Mystère et enquête judiciaire







Déterminée à revoir son amant et à renouer le contact, M.Y. Fall préféra se rabattre sur le numéro de téléphone de la belle-sœur de son compagnon qui habitait dans le même appartement. La police pense cependant que cette dernière aurait joué les bons offices.







Malgré la reconstitution des faits et une hémorragie cérébro-méningée, des fractures des vertèbres, le corps de la victime portait les stigmates d’une chute violente. L’autopsie révèle d’ailleurs que la victime a trouvé la mort à la suite à un traumatisme brutal fixé au portail d’entrée. Sous le poids de la victime, l’auvent céda et se brisa en petits morceaux.







Face à ces questions sans réponse, les deux qualifications retenues, homicide involontaire pour I. Seck et atteinte à l’administration de la justice pour sa belle-sœur, semblent être un point de départ judiciaire bien loin de la vérité.

