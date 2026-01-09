Justice : Madiambal Diagne annonce la libération de son épouse Mabintou et de son fils Mouhamed Diagne

L’épouse de Madiambal Diagne et son fils viennent de sortir de prison. L’annonce a été faite par le journaliste lui-même sur son compte X ( Ex Twitter). Selon le patron du groupe Avenir communication, ils ont recouvert leur liberté pendant la mi-temps match Mali-Sénégal.



De son avis, leur libération montre encore l’injustice de l’emprisonnement de son ami. « A la mi-temps du match Mali-Sénégal, mon épouse Mabintou et mon fils Mouhamed sont sortis de prison. Leur libération révèle davantage l’incongruité de la détention de mon ami Omar Mbaye, retenu par un recours en Cassation du Parquet. Il paie trop cher son délit d’amitié », a-t-il écrit.