Affaire Softcare : “Arrêtez pour l’instant leur utilisation”, avertit Guy Marius Sagna

Présent ce jour au ministère de la Santé et de l’Hygiène publique à la tête d’une délégation citoyenne, le député Guy Marius Sagna a procédé au dépôt collectif de lettres de protestation et d’une pétition exigeant une prise de parole urgente des autorités sanitaires sur l’affaire Softcare. Il a appelé les populations à suspendre provisoirement l’utilisation des serviettes hygiéniques et couches pour bébés de la marque, estimant que le silence du ministre depuis le 18 décembre 2025 expose les femmes et les nourrissons à des risques sanitaires potentiels.







Selon le parlementaire, l’Agence de réglementation pharmaceutique (ARP) aurait autorisé l’utilisation des produits Softcare avant la réception complète des rapports d’inspection des services compétents. Il affirme que ces rapports auraient, par la suite, contredit le communiqué initial de l’ARP en indiquant que les corrections exigées n’étaient pas encore réalisées, rendant les produits impropres à la consommation jusqu’à nouvel ordre. Pour Guy Marius Sagna, cette séquence soulève de graves interrogations sur la gestion du dossier.







Face à cette situation, le député invoque le principe de précaution et demande au ministre de la Santé de s’adresser directement aux Sénégalais pour dire clairement s’il faut ou non continuer à utiliser les produits Softcare. En attendant ces éclaircissements, il estime que la protection de la santé publique doit primer, justifiant ainsi son appel à l’arrêt temporaire de l’utilisation de ces produits.

