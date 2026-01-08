Dette publique / Ousmane Sonko inflexible : « Nous ne pouvons pas accepter qu’on nous impose une restructuration »


Dette publique / Ousmane Sonko inflexible : « Nous ne pouvons pas accepter qu’on nous impose une restructuration »

En marge de la visite officielle de travail et d’amitié de son homologue mauritanien, El Moctar Ould Djay, ce jeudi au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko a réaffirmé avec fermeté le refus catégorique du gouvernement du Sénégal d’accepter une restructuration de la dette publique.

Face à une situation économique qualifiée de presque catastrophique avec une dette publique de 119% du PIB et un déficit budgétaire avoisinant 13%, le chef du gouvernement a défendu la stratégie de redressement adoptée par les nouvelles autorités.

 

Ousmane Sonko n’a pas mâché ses mots en évoquant la gestion de l’ancien régime, accusé d’avoir compromis l’avenir du pays « pour des considérations purement politiciennes, électoralistes ». Selon lui, la réalité des chiffres est désormais établie et validée par l’ensemble des institutions nationales ainsi que par les partenaires bilatéraux et multilatéraux. « Aucun homme politique ne voudrait avoir le pays dans cette situation », a-t-il déclaré devant la presse en répondant à une question d’une consœur.

 

Un plan de redressement sans fatalisme

 

Loin de se résigner, le Premier ministre a appelé le peuple sénégalais à se mobiliser et à consentir aux sacrifices nécessaires pour « remettre ce pays sur les rails définitivement ». Il a détaillé les mesures prises par le gouvernement, notamment un vaste programme de rattrapage budgétaire et de rationalisation des recettes et des dépenses.

Le budget 2025 témoigne de ces efforts avec une réduction significative des dépenses de fonctionnement. De plus, Sonko a annoncé que les réformes en cours devraient générer « un montant additionnel de 960 milliards de plus pour 2026, et ça va aller crescendo pour 2027 ». 

 

Un refinancement réussi sans nouveaux emprunts

 

Le chef du gouvernement s’est félicité d’avoir réussi à refinancer la dette principalement sur le marché régional et sans aucun emprunt depuis plus d’un an et demi, malgré de grosses échéances de remboursement à venir.

« Nous considérons que nos projections, aussi bien de croissance que de recettes, sont raisonnables ». a-t-il indiqué, précisant que ces projections sont validées par tous les partenaires, y compris le Fonds monétaire international. Le Premier ministre a pointé la « part de responsabilité » du Fonds Monétaire International dans la situation actuelle et rappelle que sa présence continue au Sénégal à travers ses missions de supervision.

 

Une position gouvernementale unanime et inflexible

 

« Nous ne pouvons pas comprendre qu’on veuille nous imposer une restructuration », a déclaré fermement Ousmane Sonko qui insiste d’emblée, sur le caractère collégial de cette position : « ce n’est pas une position de Ousmane Sonko, mais celle du président de la République et du gouvernement tout entier. Et nous comptons y rester. »

Le message du chef du gouvernement est clair: ni les déclarations d’économistes ni les pressions d’institutions internationales ne feront fléchir l’exécutif sénégalais sur cette question. Le gouvernement estime avoir démontré sa capacité à gérer la crise et refuse toute solution qui lui serait imposée de l’extérieur.

Autres articles
Jeudi 8 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Ousmane Sonko reçoit son homologue mauritanien : Un partenariat renforcé autour de l’énergie, du commerce et de la sécurité…

Ousmane Sonko reçoit son homologue mauritanien : Un partenariat renforcé autour de l’énergie, du commerce et de la sécurité… - 08/01/2026

TOUBA – Serigne Babacar Sy Mansour remet 50 millions à Serigne Mountakha en guise d’appui pour la rénovation de la Grande Mosquée

TOUBA – Serigne Babacar Sy Mansour remet 50 millions à Serigne Mountakha en guise d’appui pour la rénovation de la Grande Mosquée - 08/01/2026

Ordonnances définitives : la Haute Cour attend deux figures de l’ancien régime

Ordonnances définitives : la Haute Cour attend deux figures de l’ancien régime - 08/01/2026

Vidéos X, réseaux secrets et infiltration policière : deux ans ferme pour les têtes pensantes

Vidéos X, réseaux secrets et infiltration policière : deux ans ferme pour les têtes pensantes - 08/01/2026

Côte d’Ivoire, Sénégal, Bénin… Washington durcit l’accès au visa américain avec une caution pouvant atteindre 15 000 dollars

Côte d’Ivoire, Sénégal, Bénin… Washington durcit l’accès au visa américain avec une caution pouvant atteindre 15 000 dollars - 07/01/2026

Les nominations en conseil des Ministres du Mercredi 07 Janvier 2026

Les nominations en conseil des Ministres du Mercredi 07 Janvier 2026 - 07/01/2026

Communiqué du Conseil des Ministres du Mercredi 07 Janvier 2026

Communiqué du Conseil des Ministres du Mercredi 07 Janvier 2026 - 07/01/2026

Farafénni : Un grave accident fait 7 morts et plusieurs blessés

Farafénni : Un grave accident fait 7 morts et plusieurs blessés - 07/01/2026

Drame à Pikine : Elle escalade l’immeuble pour retrouver son amant et fait une chute mortelle

Drame à Pikine : Elle escalade l’immeuble pour retrouver son amant et fait une chute mortelle - 07/01/2026

[ Reportage] CAN Maroc 2025 : Vente de maillots et flocage, les jeunes entrepreneurs tirent profit de l’engouement autour du football

[ Reportage] CAN Maroc 2025 : Vente de maillots et flocage, les jeunes entrepreneurs tirent profit de l’engouement autour du football - 07/01/2026

Décès de Claude Pivi en détention : le Parquet général de Conakry annonce une autopsie pour établir les causes exactes

Décès de Claude Pivi en détention : le Parquet général de Conakry annonce une autopsie pour établir les causes exactes - 07/01/2026

Thierno Alassane Sall accuse El Malick Ndiaye : « Il a voulu cacher l’achat des véhicules aux Sénégalais…le budget ne prévoyait pas cette opération »

Thierno Alassane Sall accuse El Malick Ndiaye : « Il a voulu cacher l’achat des véhicules aux Sénégalais…le budget ne prévoyait pas cette opération » - 06/01/2026

Attaques tous azimuts, Pressions, Pastef, critiques et ambitions cachées : pourquoi El Malick Ndiaye est sous le feu croisé

Attaques tous azimuts, Pressions, Pastef, critiques et ambitions cachées : pourquoi El Malick Ndiaye est sous le feu croisé - 06/01/2026

Véhicules des députés / GMS enfonce le clou:

Véhicules des députés / GMS enfonce le clou: " Je ne connais ni la marque ni le prix de la voiture que l'Assemblée nationale s'apprête à mettre à ma disposition" - 06/01/2026

Yeumbeul- Addiction aux paris sportifs : un marchand ambulant retrouvé pendu dans un enclos , l’ombre des paris sportifs plane sur le drame

Yeumbeul- Addiction aux paris sportifs : un marchand ambulant retrouvé pendu dans un enclos , l’ombre des paris sportifs plane sur le drame - 06/01/2026

Guédiawaye : le prédateur de Keur Mbaye Fall lourdement condamné, 7 ans de prison ferme pour actes contre nature sur un mineur

Guédiawaye : le prédateur de Keur Mbaye Fall lourdement condamné, 7 ans de prison ferme pour actes contre nature sur un mineur - 06/01/2026

Pornographie « Made in Senegal » : 152 vidéos, des millions en jeu …plongée dans les dessous d’une filière clandestine démantelée par la gendarmerie

Pornographie « Made in Senegal » : 152 vidéos, des millions en jeu …plongée dans les dessous d’une filière clandestine démantelée par la gendarmerie - 06/01/2026

Fête, drogue et mort brutale : « d’un geste brusque, il se lève et se met à mâcher sa langue » …Une fête privée vire au drame sous l’effet des drogues

Fête, drogue et mort brutale : « d’un geste brusque, il se lève et se met à mâcher sa langue » …Une fête privée vire au drame sous l’effet des drogues - 06/01/2026

Kaffrine : « Des villages toujours dans le noir malgré un financement de 37 milliards annoncés », regrette TAS

Kaffrine : « Des villages toujours dans le noir malgré un financement de 37 milliards annoncés », regrette TAS - 05/01/2026

Dysfonctionnements dans la filière arachide : Le PM Ousmane Sonko instruit le ministre du Commerce de prendre les mesures de correction

Dysfonctionnements dans la filière arachide : Le PM Ousmane Sonko instruit le ministre du Commerce de prendre les mesures de correction - 05/01/2026

Maduro est arrivé au tribunal de New York pour sa première comparution après sa capture

Maduro est arrivé au tribunal de New York pour sa première comparution après sa capture - 05/01/2026

Affaire Madiambal Diagne : Mabintou et Mohamed Diagne libérés sous bracelet électronique

Affaire Madiambal Diagne : Mabintou et Mohamed Diagne libérés sous bracelet électronique - 05/01/2026

Véhicules des députés :76 Prado ,zéro clarté ? la répartition qui ravive le soupçon et met l’Assemblée nationale sous pression

Véhicules des députés :76 Prado ,zéro clarté ? la répartition qui ravive le soupçon et met l’Assemblée nationale sous pression - 05/01/2026

Aprosi et Chambre de commerce de Ziguinchor : des audits explosifs, la Justice saisie

Aprosi et Chambre de commerce de Ziguinchor : des audits explosifs, la Justice saisie - 05/01/2026

Horreur à Sendou : une nuit de fête virée au cauchemar pour une fillette de 10 ans

Horreur à Sendou : une nuit de fête virée au cauchemar pour une fillette de 10 ans - 05/01/2026

Hélicos, forteresse et animaux de compagnie: le récit du raid américain contre Maduro

Hélicos, forteresse et animaux de compagnie: le récit du raid américain contre Maduro - 04/01/2026

​CAN 2025 – Huitièmes de finale : Le Sénégal surpris d’entrée, mais porté par Gueye, Mané et Mbaye ( 3buts à 1)

​CAN 2025 – Huitièmes de finale : Le Sénégal surpris d’entrée, mais porté par Gueye, Mané et Mbaye ( 3buts à 1) - 03/01/2026

Attaque américaine contre le Venezuela: ce que l'on sait

Attaque américaine contre le Venezuela: ce que l'on sait - 03/01/2026

Parasel (Kaolack): Le bilan de l’accident passe à 5 morts

Parasel (Kaolack): Le bilan de l’accident passe à 5 morts - 03/01/2026

Accident mortel à Parasel (Kaolack) : Les habitants brûlent des pneus pour réclamer des ralentisseurs

Accident mortel à Parasel (Kaolack) : Les habitants brûlent des pneus pour réclamer des ralentisseurs - 03/01/2026

RSS Syndication