Justice : Farba Ngom et Tahirou Sarr libérés sous contrôle judiciaire

Le député maire des Agnam, Farba Ngom et l’homme d’affaires Tahirou Sarr ont obtenu la liberté sous contrôle judiciaire, a annoncé leur conseil Me Baboucar Cissé ce lundi. Cette décision fait suite à l’examen de leur pourvoi par la deuxième Chambre pénale de la Cour suprême.







Les deux hommes, qui étaient détenus dans le cadre d’une affaire instruite par le Pool judiciaire financier, ont vu leur situation judiciaire évoluer favorablement. Leurs avocats avaient introduit un pourvoi contestant l’arrêt de la Chambre d’accusation financière du Pool judiciaire, qui avait initialement maintenu leur détention.







La Cour suprême a donc fait droit à leur demande en leur accordant une mise en liberté assortie d’un contrôle judiciaire, une mesure qui leur permettra de suivre la suite de la procédure en dehors des murs de la prison, tout en restant à la disposition de la justice. Les conditions précises de ce contrôle judiciaire n’ont pas été détaillées dans l’immédiat.

