Farafénni : Un grave accident fait 7 morts et plusieurs blessés

Un drame de trop sur les routes. Ce mercredi, un terrible accident de la route s’est produit à Farafénni, située à proximité de la frontière sénégalaise et plongeant les populations dans la consternation. Selon Ibrahima Diop, membre de l’Union des Routiers du Sénégal, la collision, d’une violence inouïe, a impliqué un minicar de la compagnie Cheikhou Chérifou et un bus. Le choc s’est produit dans un virage dangereux, juste après le camp militaire, alors que le minicar sortait de Farafégné.







Le bilan provisoire fait état d’au moins 7 morts et plusieurs autres blessés dont certains dans un état critique. Ces derniers ont été évacués en urgence vers les structures hospitalières de Banjul, la capitale gambienne. Les circonstances exactes du drame restent encore à déterminer, mais les premiers témoignages évoquent une possible manœuvre de dépassement qui aurait mal tourné dans cette zone réputée dangereuse.







Nous y reviendrons…

