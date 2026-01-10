Année académique 2025 / 2026 : le Pr Moussa Seydi revient sur la riposte du Sénégal face à la pandémie de la Covid 19

L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a ouvert son année académique 2025 / 2026 avec une leçon inaugurale très attendue, prononcée ce jeudi 8 janvier 2025 à l’UCAD II par le professeur Moussa Seydi. Médecin infectiologue et chef du service des Maladies infectieuses et tropicales du CHNU de Fann, il a partagé son expérience de la gestion de la pandémie de Covid 19, un combat auquel il a été directement associé depuis l’apparition du premier cas au Sénégal en mars 2020.







Membre du Comité national de gestion des épidémies et figure centrale de la riposte sanitaire, le Pr Seydi a mis en lumière la résilience du système de santé sénégalais, saluée à l’international pour sa diligence et sa réactivité malgré des moyens limités. Il a souligné que l’efficacité de la réponse sénégalaise reposait avant tout sur l’organisation, les valeurs humaines, la solidarité nationale et la confiance entre scientifiques et décideurs politiques, rappelant que le pays a, à un moment, été classé parmi ceux ayant le mieux géré la pandémie.







Dans sa leçon, structurée autour de douze enseignements majeurs, le professeur a abordé des thématiques allant de la prévention des pandémies à la lutte contre la stigmatisation, en passant par la santé mentale, les inégalités, l’intelligence artificielle et la collaboration entre science et politique. Il a insisté sur la nécessité de renforcer les infrastructures sanitaires locales afin d’éviter les évacuations médicales, saluant les avancées réalisées au Sénégal dans des domaines comme la greffe de moelle osseuse et la transplantation rénale.







Prenant la parole à la fin de la cérémonie, le Pr Moussa Seydi a rappelé le rôle fondamental de l’université dans la société, au delà de l’enseignement théorique. Pour lui, la pandémie a démontré que le développement d’un pays ne dépend pas uniquement de ses ressources naturelles, mais surtout de ses valeurs éthiques, de la confiance en soi et de la capacité collective à agir.

