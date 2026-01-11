Bakel : À Madina Fulbé, des villages au bord de l’effondrement lancent un cri d’alarme


Les villages de Diombalo, Kéniéba, Alli et Madina Fulbé, dans la commune de Madina Fulbé, sont au bord de l'effondrement. Les habitants de ces localités, situées dans le département de Bakel, sont confrontés à des problèmes cruciaux d'accès à l'internet, à l'eau potable et aux soins de santé. À l'occasion de la visite du député Thierno Alassane Sall dans ces villages, où il a été accueilli avec enthousiasme par les populations, la réalité de leur situation a été mise en lumière. "On est fatigués de promettre sans tenir", déclare un habitant de Diombalo. "Pas d'électricité, pas d'eau, pas de routes, pas de matériel pour les enseignants... C'est dur, vraiment dur. Pour se soigner, nous allons jusqu'au Mali, le pays frontalier, et souvent les malades sont évacués dans des conditions difficiles, à bord de motos tricycles".

Les difficultés sont nombreuses dans cette commune. Les villages sont enclavés, les ponts manquent, et l'accès aux villages est un véritable défi. Les habitants sont obligés de se rendre au Mali pour se soigner, faute de poste de santé dans la localité. Les malades sont transportés par des charrettes, dans des conditions difficiles. Les femmes n'ont pas accès à des financements, les jeunes n'ont pas de perspectives d'avenir... "On veut de l'électricité, de l'eau, des routes, des ponts, des soins de santé et de l'internet", réclame le représentant des jeunes de Kéniéba.

Pour le député Thierno Alassane Sall, l'État sénégalais a oublié ces populations. "C'est une intimidation, ces populations sont négligées et l'État n'est pas prêt à les aider", affirme-t-il.

À Alli, l'école est dans un état déplorable : pas de clôture, pas de toilettes, et les élèves doivent apporter leurs propres bancs pour assister aux cours. L'insécurité est également présente, les villages étant situés à la frontière avec le Mali. Le maire de la commune est absent, ce qui complique la gestion des affaires locales. "Il est insouciant des problèmes de la population, il reste des jours sans poser un pied dans la commune", souligne un habitant du village.

Les populations de Madina Fulbé, Kéniéba, Alli et Diombalo lancent un cri d'alarme. Il est temps que l'État sénégalais se penche sur leur sort et leur apporte l'aide nécessaire pour qu'elles puissent vivre dans des conditions décentes.






Dimanche 11 Janvier 2026
Idy Sow (Stagiaire)



