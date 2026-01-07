Décès de Claude Pivi en détention : le Parquet général de Conakry annonce une autopsie pour établir les causes exactes


Décès de Claude Pivi en détention : le Parquet général de Conakry annonce une autopsie pour établir les causes exactes
Le Parquet général près la Cour d’appel de Conakry a rendu public, ce mardi 6 janvier 2026, un communiqué officiel annonçant le décès de Monsieur Claude Pivi, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour crimes contre l’humanité dans le dossier des événements tragiques du 28 septembre 2009 au stade de Conakry.

 

Selon le communiqué, Claude Pivi avait été reconnu coupable par jugement criminel n°019 du 31 juillet 2024, rendu par le Tribunal de première instance de Dixinn. La condamnation était assortie d’une période de sûreté de vingt-cinq (25) ans ainsi que d’un mandat d’arrêt à diffusion internationale. Il était poursuivi pour sa responsabilité en tant que commandant lié aux crimes commis lors des violences de 2009.

 

Après s’être évadé, le condamné a finalement été interpellé puis écroué le 19 septembre 2024 à la maison centrale de Coyah, dans le cadre de l’exécution dudit jugement.

 

Le Parquet général précise que Claude Pivi souffrait de plusieurs pathologies chroniques, notamment un diabète, une hypertension artérielle ainsi qu’une maladie articulaire de type goutte. Durant sa détention, il faisait l’objet d’un suivi médical régulier, conformément aux procédures en vigueur.

 

Toutefois, la non-observance de son traitement médical aurait entraîné, le 4 janvier 2026, une hypoglycémie sévère, nécessitant son évacuation d’urgence à l’Hôpital militaire du Camp Almamy Samory Touré. Malgré deux jours de soins intensifs, son état de santé s’est aggravé.

 

Le Parquet général a ainsi le regret d’annoncer que Claude Pivi est décédé le 6 janvier 2026, dans un coma hypoglycémique, selon les conclusions du médecin traitant.

 

Dans un souci de transparence et de respect des exigences de la procédure judiciaire, une autopsie médico-légale a été ordonnée sur la base de la réquisition n°011/PG/PR/CYH/2026, émanant du Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Coyah. Cette autopsie vise à déterminer avec précision les circonstances et la cause exacte du décès.

 

Le Parquet général indique que les résultats de l’autopsie feront l’objet d’un communiqué ultérieur.



Mercredi 7 Janvier 2026
Dakaractu



