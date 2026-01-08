Ousmane Sonko reçoit son homologue mauritanien : Un partenariat renforcé autour de l’énergie, du commerce et de la sécurité…


Ousmane Sonko reçoit son homologue mauritanien : Un partenariat renforcé autour de l’énergie, du commerce et de la sécurité…

Les Premiers ministres Ousmane Sonko et El Moctar Ould Djay ont présidé jeudi à Dakar une rencontre de haut niveau marquant une nouvelle étape dans le renforcement du partenariat bilatéral entre le Sénégal et la Mauritanie. Cette visite de travail de deux jours du chef du gouvernement mauritanien intervient moins de trois mois après sa précédente mission à Dakar en octobre 2025, témoignant de la vitalité exceptionnelle du dialogue entre les deux nations voisines.

 

Un dialogue politique revitalisé

 

Dans une atmosphère empreinte de cordialité, les deux dirigeants se sont d’abord entretenus en tête-à-tête avant d’élargir les discussions à leurs délégations respectives. Au terme de ces échanges, le ministre mauritanien des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Merzoug, et son homologue sénégalais, Cheikh Niang, ont lu le communiqué conjoint devant la presse axé sur l’intensité et la qualité du dialogue politique entre Dakar et Nouakchott. « Les deux Premiers ministres se sont félicités de la vitalité du dialogue politique, illustrée par la fréquence des échanges entre nos chefs d’État et nos autorités gouvernementales », a déclaré le chef de la diplomatie mauritanienne, qui parle d’une « entente parfaite entre les deux nations ». 

 

Pour pérenniser cette dynamique, les deux parties ont décidé de réactiver le groupe de pilotage interministériel recommandé par la 13e session de la Grande Commission mixte de coopération, structure clé pour le suivi de la mise en œuvre des accords bilatéraux.

 

Grand Tortue Ahmeyim : le symbole d’une coopération énergétique exemplaire

 

L’énergie a occupé une place centrale dans les discussions, avec un focus particulier sur le projet gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA), véritable joyau de la coopération sénégalo-mauritanienne. Les deux délégations ont rappelé la cérémonie historique du 22 mai 2025, lorsque les présidents Bassirou Diomaye Faye et Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani se sont rendus conjointement sur la plateforme offshore pour marquer le démarrage de la production. « Ce projet stratégique partagé représente bien plus qu’une simple exploitation gazière. C’est le symbole de notre capacité à valoriser ensemble nos ressources communes au bénéfice de nos populations », a souligné le ministre Cheikh Niang.

 

Les parties se sont engagées à accélérer la finalisation des projets relatifs aux aménagements hydroagricoles et hydroélectriques, renforçant leur interdépendance énergétique pour un développement durable.

 

Mines et industrie : transformation locale et exploitation responsable

 

Dans le secteur minier, Dakar et Nouakchott ont exprimé leur volonté de renforcer la coopération en matière de recherche et d’exploitation responsable des ressources. L’accent a été mis sur la traçabilité et la sécurité de la production, notamment pour l’exploitation artisanale et semi-industrielle. « Nous partageons une vision commune du développement industriel qui privilégie la transformation locale de nos ressources, le renforcement du contenu local et des chaînes de valeur, ainsi que le transfert de compétences entre nos deux nations », a précisé Mohamed Salem Ould Merzoug.

 

Commerce : lever les obstacles pour dynamiser les échanges

 

La promotion du commerce bilatéral a également figuré en bonne place dans les discussions. Pour concrétiser l’accord de coopération commerciale signé lors de la deuxième session de la Grande Commission mixte, les deux parties ont décidé de mettre en place le comité économique mixte de coopération commerciale.

 

Cheikh Niang a salué la levée, depuis le 1er novembre 2025, de la restriction sur la circulation des poids lourds, « une mesure concrète qui facilitera grandement les échanges transfrontaliers ». La création d’un bureau de fret et d’une plateforme logistique conjointe devrait également amplifier cette dynamique.

 

Infrastructures : la route Nouakchott-Rosso comme vecteur d’intégration

 

Le projet de bitumage de la route Nouakchott-Rosso, en cours de réalisation dans le cadre de l’OMVS, a reçu une attention particulière. Cette infrastructure stratégique facilitera la mobilité, améliorera l’intégration sous-régionale et stimulera l’expansion du commerce bilatéral. Les ministres en charge des infrastructures et des transports ont reçu instruction de lever tous les obstacles pour faciliter la livraison des équipements nécessaires aux grands projets.

 

Pêche, élevage et santé : des défis communs, des réponses coordonnées

 

S’appuyant sur la convention relative à la pêche et à l’aquaculture du 25 février, les deux pays ont décidé d’élargir leur collaboration pour combattre la pêche illicite. Un projet régional d’envergure sera lancé prochainement, centré sur la création de campements communautaires d’élevage le long de la vallée du fleuve Sénégal.

 

Face à la progression de la fièvre de la Vallée du Rift, les ministères de la Santé et de l’Élevage ont été appelés à renforcer leur coopération en mutualisant leurs moyens de réponse, de prévention et de sensibilisation. La modernisation de la transhumance transfrontalière passera par la mise à jour des protocoles de 2006 et 2013 réglementant cette pratique ancestrale.

 

Sécurité : extension de la coopération militaire

 

Si la coopération militaire entre les deux pays est déjà qualifiée d’exemplaire, avec des opérations conjointes et des échanges réguliers, Dakar et Nouakchott ont convenu d’étendre cette collaboration à l’ensemble des forces de défense et de sécurité. « Dans un contexte régional marqué par des défis sécuritaires croissants, notre partenariat bilatéral constitue un modèle de stabilité et de coordination efficace », a affirmé Mohamed Salem Ould Merzoug.

 

Intégration des communautés et facilitation de la mobilité

 

Reconnaissant les liens culturels et humains anciens qui unissent les deux peuples, les délégations se sont engagées à poursuivre l’intégration socio-économique des communautés établies de part et d’autre de la frontière. L’accord sur les conditions d’entrée, de séjour et d’établissement des ressortissants, signé le 2 juin 2025, devra être pleinement mis en œuvre. Pour garantir la concrétisation de tous ces engagements, un comité mixte bilatéral sera mis en place d’ici fin février 2026. Un comité technique chargé de la coordination, du suivi et de l’évaluation des programmes a également été réactivé.

 

Les deux ministres des Affaires étrangères ont également annoncé la mise à jour du programme de coopération en matière d’enseignement supérieur signé le 5 novembre 2025, renforçant les liens académiques et scientifiques.

Autres articles
Jeudi 8 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Dette publique / Ousmane Sonko inflexible : « Nous ne pouvons pas accepter qu’on nous impose une restructuration »

Dette publique / Ousmane Sonko inflexible : « Nous ne pouvons pas accepter qu’on nous impose une restructuration » - 08/01/2026

TOUBA – Serigne Babacar Sy Mansour remet 50 millions à Serigne Mountakha en guise d’appui pour la rénovation de la Grande Mosquée

TOUBA – Serigne Babacar Sy Mansour remet 50 millions à Serigne Mountakha en guise d’appui pour la rénovation de la Grande Mosquée - 08/01/2026

Ordonnances définitives : la Haute Cour attend deux figures de l’ancien régime

Ordonnances définitives : la Haute Cour attend deux figures de l’ancien régime - 08/01/2026

Vidéos X, réseaux secrets et infiltration policière : deux ans ferme pour les têtes pensantes

Vidéos X, réseaux secrets et infiltration policière : deux ans ferme pour les têtes pensantes - 08/01/2026

Côte d’Ivoire, Sénégal, Bénin… Washington durcit l’accès au visa américain avec une caution pouvant atteindre 15 000 dollars

Côte d’Ivoire, Sénégal, Bénin… Washington durcit l’accès au visa américain avec une caution pouvant atteindre 15 000 dollars - 07/01/2026

Les nominations en conseil des Ministres du Mercredi 07 Janvier 2026

Les nominations en conseil des Ministres du Mercredi 07 Janvier 2026 - 07/01/2026

Communiqué du Conseil des Ministres du Mercredi 07 Janvier 2026

Communiqué du Conseil des Ministres du Mercredi 07 Janvier 2026 - 07/01/2026

Farafénni : Un grave accident fait 7 morts et plusieurs blessés

Farafénni : Un grave accident fait 7 morts et plusieurs blessés - 07/01/2026

Drame à Pikine : Elle escalade l’immeuble pour retrouver son amant et fait une chute mortelle

Drame à Pikine : Elle escalade l’immeuble pour retrouver son amant et fait une chute mortelle - 07/01/2026

[ Reportage] CAN Maroc 2025 : Vente de maillots et flocage, les jeunes entrepreneurs tirent profit de l’engouement autour du football

[ Reportage] CAN Maroc 2025 : Vente de maillots et flocage, les jeunes entrepreneurs tirent profit de l’engouement autour du football - 07/01/2026

Décès de Claude Pivi en détention : le Parquet général de Conakry annonce une autopsie pour établir les causes exactes

Décès de Claude Pivi en détention : le Parquet général de Conakry annonce une autopsie pour établir les causes exactes - 07/01/2026

Thierno Alassane Sall accuse El Malick Ndiaye : « Il a voulu cacher l’achat des véhicules aux Sénégalais…le budget ne prévoyait pas cette opération »

Thierno Alassane Sall accuse El Malick Ndiaye : « Il a voulu cacher l’achat des véhicules aux Sénégalais…le budget ne prévoyait pas cette opération » - 06/01/2026

Attaques tous azimuts, Pressions, Pastef, critiques et ambitions cachées : pourquoi El Malick Ndiaye est sous le feu croisé

Attaques tous azimuts, Pressions, Pastef, critiques et ambitions cachées : pourquoi El Malick Ndiaye est sous le feu croisé - 06/01/2026

Véhicules des députés / GMS enfonce le clou:

Véhicules des députés / GMS enfonce le clou: " Je ne connais ni la marque ni le prix de la voiture que l'Assemblée nationale s'apprête à mettre à ma disposition" - 06/01/2026

Yeumbeul- Addiction aux paris sportifs : un marchand ambulant retrouvé pendu dans un enclos , l’ombre des paris sportifs plane sur le drame

Yeumbeul- Addiction aux paris sportifs : un marchand ambulant retrouvé pendu dans un enclos , l’ombre des paris sportifs plane sur le drame - 06/01/2026

Guédiawaye : le prédateur de Keur Mbaye Fall lourdement condamné, 7 ans de prison ferme pour actes contre nature sur un mineur

Guédiawaye : le prédateur de Keur Mbaye Fall lourdement condamné, 7 ans de prison ferme pour actes contre nature sur un mineur - 06/01/2026

Pornographie « Made in Senegal » : 152 vidéos, des millions en jeu …plongée dans les dessous d’une filière clandestine démantelée par la gendarmerie

Pornographie « Made in Senegal » : 152 vidéos, des millions en jeu …plongée dans les dessous d’une filière clandestine démantelée par la gendarmerie - 06/01/2026

Fête, drogue et mort brutale : « d’un geste brusque, il se lève et se met à mâcher sa langue » …Une fête privée vire au drame sous l’effet des drogues

Fête, drogue et mort brutale : « d’un geste brusque, il se lève et se met à mâcher sa langue » …Une fête privée vire au drame sous l’effet des drogues - 06/01/2026

Kaffrine : « Des villages toujours dans le noir malgré un financement de 37 milliards annoncés », regrette TAS

Kaffrine : « Des villages toujours dans le noir malgré un financement de 37 milliards annoncés », regrette TAS - 05/01/2026

Dysfonctionnements dans la filière arachide : Le PM Ousmane Sonko instruit le ministre du Commerce de prendre les mesures de correction

Dysfonctionnements dans la filière arachide : Le PM Ousmane Sonko instruit le ministre du Commerce de prendre les mesures de correction - 05/01/2026

Maduro est arrivé au tribunal de New York pour sa première comparution après sa capture

Maduro est arrivé au tribunal de New York pour sa première comparution après sa capture - 05/01/2026

Affaire Madiambal Diagne : Mabintou et Mohamed Diagne libérés sous bracelet électronique

Affaire Madiambal Diagne : Mabintou et Mohamed Diagne libérés sous bracelet électronique - 05/01/2026

Véhicules des députés :76 Prado ,zéro clarté ? la répartition qui ravive le soupçon et met l’Assemblée nationale sous pression

Véhicules des députés :76 Prado ,zéro clarté ? la répartition qui ravive le soupçon et met l’Assemblée nationale sous pression - 05/01/2026

Aprosi et Chambre de commerce de Ziguinchor : des audits explosifs, la Justice saisie

Aprosi et Chambre de commerce de Ziguinchor : des audits explosifs, la Justice saisie - 05/01/2026

Horreur à Sendou : une nuit de fête virée au cauchemar pour une fillette de 10 ans

Horreur à Sendou : une nuit de fête virée au cauchemar pour une fillette de 10 ans - 05/01/2026

Hélicos, forteresse et animaux de compagnie: le récit du raid américain contre Maduro

Hélicos, forteresse et animaux de compagnie: le récit du raid américain contre Maduro - 04/01/2026

​CAN 2025 – Huitièmes de finale : Le Sénégal surpris d’entrée, mais porté par Gueye, Mané et Mbaye ( 3buts à 1)

​CAN 2025 – Huitièmes de finale : Le Sénégal surpris d’entrée, mais porté par Gueye, Mané et Mbaye ( 3buts à 1) - 03/01/2026

Attaque américaine contre le Venezuela: ce que l'on sait

Attaque américaine contre le Venezuela: ce que l'on sait - 03/01/2026

Parasel (Kaolack): Le bilan de l’accident passe à 5 morts

Parasel (Kaolack): Le bilan de l’accident passe à 5 morts - 03/01/2026

Accident mortel à Parasel (Kaolack) : Les habitants brûlent des pneus pour réclamer des ralentisseurs

Accident mortel à Parasel (Kaolack) : Les habitants brûlent des pneus pour réclamer des ralentisseurs - 03/01/2026

RSS Syndication