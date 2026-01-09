Affaire SOFTCARE : Trois députés exigent l’audition du patron de l’ARP

Trois députés de la XVème Législature de l’Assemblée nationale du Sénégal ont adressé une demande officielle à la présidente de la Commission de la Santé, de la Population, des Affaires sociales et de la Solidarité nationale pour faire la lumière sur la situation à l’Agence sénégalaise de Réglementation Pharmaceutique (ARP) surtout depuis l'éclatement de l'affaire dite SOFTCARE.
Dans leur courrier officiel daté du 17 novembre 2025 et enregistré le 9 janvier 2026, cosigné et transmise au Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, les députés Elhadji Ousmane Fall, Ousmane Diop et Ousmane Ciss demandent formellement à auditionner le Directeur Général de l’Agence sénégalaise de Réglementation Pharmaceutique (ARP) sur les dysfonctionnements relevés au sein de ladite agence.
