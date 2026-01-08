Vidéos X, réseaux secrets et infiltration policière : deux ans ferme pour les têtes pensantes


Vidéos X, réseaux secrets et infiltration policière : deux ans ferme pour les têtes pensantes

À Guédiawaye, la justice a voulu frapper fort pour enrayer ce que le parquet a qualifié de « dégradation inquiétante des mœurs ». Jugée en flagrants délits, l’affaire du réseau de production et de diffusion de vidéos pornographiques, récemment démantelée par la Brigade de recherches (BR) de Keur Massar, s’est soldée par des condamnations contrastées. L’Observateur révèle les dessous d’un dossier aussi sensible que retentissant.

 

L’affaire avait profondément choqué l’opinion publique par son ampleur, mais aussi par son mode opératoire sophistiqué. Le lundi 1er janvier 2026, la BR de Keur Massar mettait fin aux activités d’un réseau structuré opérant à Dakar et dans sa banlieue, avec des ramifications bien au-delà des frontières nationales, notamment en Europe. Lors de l’opération, pas moins de 152 vidéos à caractère pornographique ont été saisies, conduisant à l’arrestation de cinq personnes, dont le présumé réalisateur des contenus.

 

Présentés devant le Tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye, les mis en cause sont M. Seck alias Papito (31 ans), commerçant, présenté comme l’un des cerveaux du réseau, I. Diop alias Flex (35 ans), coach de basket domicilié aux HLM 5, M. Kâ (37 ans), commerçante à Thiaroye, A. Cissokho (27 ans), née à Brazzaville et se présentant comme agente immobilière, ainsi que O. L. Onugbui, Nigériane de 30 ans, prostituée déclarée.

 

Selon L’Observateur, l’enquête a été déclenchée à la suite d’un renseignement précis faisant état de l’existence d’un groupe organisé diffusant des contenus pornographiques via des plateformes en ligne. Les investigations ont permis d’identifier des liens directs avec des administrateurs de sites pornographiques basés en Europe, connus sous les pseudonymes de « Moustapha » et « Reniwa ». D’après les enquêteurs, M. Seck entretenait des relations étroites avec ces administrateurs, lesquels finançaient intégralement les tournages. I. Diop, de son côté, assurait la captation et le montage des vidéos, ensuite transmises via WhatsApp contre rémunération.

 

Le recrutement des participantes était assuré par M. Seck et M. Kâ, principalement dans le milieu de la prostitution, tandis que les échanges internes se faisaient via l’application Telegram. Les participants étaient payés à la journée pour des scènes d’une durée moyenne de trente minutes. Pour faire tomber ce réseau, la BR de Keur Massar a mis en place une opération d’infiltration audacieuse : une gendarme, sous couverture, a intégré durant plusieurs semaines les groupes Telegram utilisés pour le recrutement. Le 1er janvier 2026, profitant d’un faux rendez-vous organisé pour un prétendu tournage, les enquêteurs ont interpellé M. Seck. L’exploitation de son téléphone a permis de découvrir les 152 vidéos incriminées.

 

Les perquisitions menées chez les autres prévenus ont confirmé leur implication : matériel de tournage, accessoires, préservatifs, produits aphrodisiaques et échanges compromettants ont été saisis. Les vidéos mettaient en scène des personnes de nationalités sénégalaise, congolaise et nigériane, la plupart des femmes apparaissant le visage masqué.

 

À la barre, M. Seck et I. Diop ont reconnu leur participation aux tournages, tout en tentant de minimiser leur rôle dans l’organisation. Les femmes, quant à elles, ont invoqué la précarité, la manipulation ou encore l’ignorance quant à la diffusion réelle des images. Certaines ont admis l’absence de carnet sanitaire valide, d’autres ont nié toute implication active dans un réseau structuré.

 

Dans un réquisitoire jugé explosif, le Procureur a insisté sur la gravité des faits et la nécessité de sanctions exemplaires. Convaincu de la culpabilité de tous les prévenus, il avait requis cinq ans de prison ferme contre les deux principaux accusés et trois ans ferme contre les femmes. Mais après délibéré, le tribunal a opté pour une ligne plus clémente. Les deux hommes ont été reconnus coupables de l’ensemble des chefs de prévention et condamnés à deux ans de prison ferme. M. Kâ a écopé de trois mois ferme pour association de malfaiteurs et défaut de carnet sanitaire. Les deux autres actrices ont été relaxées du chef d’association de malfaiteurs, mais reconnues coupables de défaut de carnet sanitaire, avec des peines de deux mois assorties du sursis.

Autres articles
Jeudi 8 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Ordonnances définitives : la Haute Cour attend deux figures de l’ancien régime

Ordonnances définitives : la Haute Cour attend deux figures de l’ancien régime - 08/01/2026

Côte d’Ivoire, Sénégal, Bénin… Washington durcit l’accès au visa américain avec une caution pouvant atteindre 15 000 dollars

Côte d’Ivoire, Sénégal, Bénin… Washington durcit l’accès au visa américain avec une caution pouvant atteindre 15 000 dollars - 07/01/2026

Les nominations en conseil des Ministres du Mercredi 07 Janvier 2026

Les nominations en conseil des Ministres du Mercredi 07 Janvier 2026 - 07/01/2026

Communiqué du Conseil des Ministres du Mercredi 07 Janvier 2026

Communiqué du Conseil des Ministres du Mercredi 07 Janvier 2026 - 07/01/2026

Farafénni : Un grave accident fait 7 morts et plusieurs blessés

Farafénni : Un grave accident fait 7 morts et plusieurs blessés - 07/01/2026

Drame à Pikine : Elle escalade l’immeuble pour retrouver son amant et fait une chute mortelle

Drame à Pikine : Elle escalade l’immeuble pour retrouver son amant et fait une chute mortelle - 07/01/2026

[ Reportage] CAN Maroc 2025 : Vente de maillots et flocage, les jeunes entrepreneurs tirent profit de l’engouement autour du football

[ Reportage] CAN Maroc 2025 : Vente de maillots et flocage, les jeunes entrepreneurs tirent profit de l’engouement autour du football - 07/01/2026

Décès de Claude Pivi en détention : le Parquet général de Conakry annonce une autopsie pour établir les causes exactes

Décès de Claude Pivi en détention : le Parquet général de Conakry annonce une autopsie pour établir les causes exactes - 07/01/2026

Thierno Alassane Sall accuse El Malick Ndiaye : « Il a voulu cacher l’achat des véhicules aux Sénégalais…le budget ne prévoyait pas cette opération »

Thierno Alassane Sall accuse El Malick Ndiaye : « Il a voulu cacher l’achat des véhicules aux Sénégalais…le budget ne prévoyait pas cette opération » - 06/01/2026

Attaques tous azimuts, Pressions, Pastef, critiques et ambitions cachées : pourquoi El Malick Ndiaye est sous le feu croisé

Attaques tous azimuts, Pressions, Pastef, critiques et ambitions cachées : pourquoi El Malick Ndiaye est sous le feu croisé - 06/01/2026

Véhicules des députés / GMS enfonce le clou:

Véhicules des députés / GMS enfonce le clou: " Je ne connais ni la marque ni le prix de la voiture que l'Assemblée nationale s'apprête à mettre à ma disposition" - 06/01/2026

Yeumbeul- Addiction aux paris sportifs : un marchand ambulant retrouvé pendu dans un enclos , l’ombre des paris sportifs plane sur le drame

Yeumbeul- Addiction aux paris sportifs : un marchand ambulant retrouvé pendu dans un enclos , l’ombre des paris sportifs plane sur le drame - 06/01/2026

Guédiawaye : le prédateur de Keur Mbaye Fall lourdement condamné, 7 ans de prison ferme pour actes contre nature sur un mineur

Guédiawaye : le prédateur de Keur Mbaye Fall lourdement condamné, 7 ans de prison ferme pour actes contre nature sur un mineur - 06/01/2026

Pornographie « Made in Senegal » : 152 vidéos, des millions en jeu …plongée dans les dessous d’une filière clandestine démantelée par la gendarmerie

Pornographie « Made in Senegal » : 152 vidéos, des millions en jeu …plongée dans les dessous d’une filière clandestine démantelée par la gendarmerie - 06/01/2026

Fête, drogue et mort brutale : « d’un geste brusque, il se lève et se met à mâcher sa langue » …Une fête privée vire au drame sous l’effet des drogues

Fête, drogue et mort brutale : « d’un geste brusque, il se lève et se met à mâcher sa langue » …Une fête privée vire au drame sous l’effet des drogues - 06/01/2026

Kaffrine : « Des villages toujours dans le noir malgré un financement de 37 milliards annoncés », regrette TAS

Kaffrine : « Des villages toujours dans le noir malgré un financement de 37 milliards annoncés », regrette TAS - 05/01/2026

Dysfonctionnements dans la filière arachide : Le PM Ousmane Sonko instruit le ministre du Commerce de prendre les mesures de correction

Dysfonctionnements dans la filière arachide : Le PM Ousmane Sonko instruit le ministre du Commerce de prendre les mesures de correction - 05/01/2026

Maduro est arrivé au tribunal de New York pour sa première comparution après sa capture

Maduro est arrivé au tribunal de New York pour sa première comparution après sa capture - 05/01/2026

Affaire Madiambal Diagne : Mabintou et Mohamed Diagne libérés sous bracelet électronique

Affaire Madiambal Diagne : Mabintou et Mohamed Diagne libérés sous bracelet électronique - 05/01/2026

Véhicules des députés :76 Prado ,zéro clarté ? la répartition qui ravive le soupçon et met l’Assemblée nationale sous pression

Véhicules des députés :76 Prado ,zéro clarté ? la répartition qui ravive le soupçon et met l’Assemblée nationale sous pression - 05/01/2026

Aprosi et Chambre de commerce de Ziguinchor : des audits explosifs, la Justice saisie

Aprosi et Chambre de commerce de Ziguinchor : des audits explosifs, la Justice saisie - 05/01/2026

Horreur à Sendou : une nuit de fête virée au cauchemar pour une fillette de 10 ans

Horreur à Sendou : une nuit de fête virée au cauchemar pour une fillette de 10 ans - 05/01/2026

Hélicos, forteresse et animaux de compagnie: le récit du raid américain contre Maduro

Hélicos, forteresse et animaux de compagnie: le récit du raid américain contre Maduro - 04/01/2026

​CAN 2025 – Huitièmes de finale : Le Sénégal surpris d’entrée, mais porté par Gueye, Mané et Mbaye ( 3buts à 1)

​CAN 2025 – Huitièmes de finale : Le Sénégal surpris d’entrée, mais porté par Gueye, Mané et Mbaye ( 3buts à 1) - 03/01/2026

Attaque américaine contre le Venezuela: ce que l'on sait

Attaque américaine contre le Venezuela: ce que l'on sait - 03/01/2026

Parasel (Kaolack): Le bilan de l’accident passe à 5 morts

Parasel (Kaolack): Le bilan de l’accident passe à 5 morts - 03/01/2026

Accident mortel à Parasel (Kaolack) : Les habitants brûlent des pneus pour réclamer des ralentisseurs

Accident mortel à Parasel (Kaolack) : Les habitants brûlent des pneus pour réclamer des ralentisseurs - 03/01/2026

Justice : Nicolas Maduro et son épouse inculpés aux États-Unis pour narcoterrorisme

Justice : Nicolas Maduro et son épouse inculpés aux États-Unis pour narcoterrorisme - 03/01/2026

Trump annonce que Maduro a été

Trump annonce que Maduro a été "capturé et exfiltré" du Venezuela - 03/01/2026

Menaces, couteau , Du live TikTok à la cellule : quand la politique dérape en menaces entre militant pastef et nationaliste

Menaces, couteau , Du live TikTok à la cellule : quand la politique dérape en menaces entre militant pastef et nationaliste - 03/01/2026

RSS Syndication